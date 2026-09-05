Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler İ.K. ve E.Ü.'ye ait iki ayrı adreste özel düzeneklerle uyuşturucu yetiştirildiği belirlendi. Düğmeye basan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.

İKLİMLENDİRME DÜZENEKLERİ VE HASSAS TERAZİLER ELE GEÇİRİLDİ Adreslerde yapılan detaylı aramalarda; 1 kilo 99 gram skunk, 28,31 gram toz esrar, 9,87 gram esrar, 79,43 gram Hint keneviri tohumu, 94 adet sentetik ecza hapı ve saksılara dikili halde 9 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Şüphelilerin evleri adeta seraya çevirdiği, iklimlendirme ve havalandırma sistemleri, alüminyum borular, zaman ayarlı termometreler ile zirai ilaç ve gübreler kullandığı saptandı. Ayrıca aramalarda 3 adet hassas terazi ile suç geliri olduğu değerlendirilen 45 bin 260 TL ve 150 euro nakit paraya el konuldu.