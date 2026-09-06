LC Waikiki Kids kampanyası kapsamında düzenlenen çekiliş sonuçlandı. Milli Piyango İdaresinin (MPİ) 16.07.2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-93499 sayılı izniyle düzenlenen kampanyanın çekilişi 31.08.2026 tarihinde gerçekleştirildi. Çekilişe toplam 30 bin 593 katılım sağlandı.

ASİL TALİHLİLER

Ürün Asil Talihli Şehir Sony PlayStation 5 Slim Digital Sürüm 1 TB Oyun Konsolu Derin Balcı Aydın Apple iPad A16 11" 128GB Wi-Fi Tablet İmren Akman İstanbul Onvo KX-03 6.3" 200W Elektrikli Çocuk Scooter Zühal Gürtuna İstanbul

YEDEK TALİHLİLER

Ürün Yedek Talihli Şehir Sony PlayStation 5 Slim Digital Sürüm 1 TB Oyun Konsolu Uğur Çelikci Hatay Apple iPad A16 11" 128GB Wi-Fi Tablet Akar Şanal Çağlayan Rize Onvo KX-03 6.3" 200W Elektrikli Çocuk Scooter Gülşah Mert Ankara

TALİHLİLER İÇİN SON BAŞVURU TARİHLERİ

İkramiye kazanan asil talihlilerin, ikramiyelerini alabilmek için 21.09.2026 tarihine kadar, yedek talihlilerin ise 06.10.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileriyle info@u2.com.tr e-posta adresine, 0212 217 41 21 numaralı faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekiyor.

Belirtilen tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamayacak.

Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacak. Postada meydana gelen gecikmelerden LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş. sorumlu olmayacak. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına ise bu ilan tebliğ için yeterli olacak.

İKRAMİYE SON TESLİM TARİHİ 31 EKİM

İkramiyelerin son teslim tarihi 31.10.2026 olarak açıklandı.

ÖTV ve KDV hariç olmak üzere Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere ait olacak.

Kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamıyor. 18 yaşından küçük kişiler kampanyaya katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmeyecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN