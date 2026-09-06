LC Waikiki Kids kampanyasında çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler
LC Waikiki Kids kampanyası kapsamında 31 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekilişin sonuçları açıklandı. 30 bin 593 katılımın gerçekleştiği kampanyada PlayStation 5, Apple iPad ve elektrikli çocuk scooter kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu.
LC Waikiki Kids kampanyası kapsamında düzenlenen çekiliş sonuçlandı. Milli Piyango İdaresinin (MPİ) 16.07.2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-93499 sayılı izniyle düzenlenen kampanyanın çekilişi 31.08.2026 tarihinde gerçekleştirildi. Çekilişe toplam 30 bin 593 katılım sağlandı.
ASİL TALİHLİLER
|Ürün
|Asil Talihli
|Şehir
|Sony PlayStation 5 Slim Digital Sürüm 1 TB Oyun Konsolu
|Derin Balcı
|Aydın
|Apple iPad A16 11" 128GB Wi-Fi Tablet
|İmren Akman
|İstanbul
|Onvo KX-03 6.3" 200W Elektrikli Çocuk Scooter
|Zühal Gürtuna
|İstanbul
YEDEK TALİHLİLER
|Ürün
|Yedek Talihli
|Şehir
|Sony PlayStation 5 Slim Digital Sürüm 1 TB Oyun Konsolu
|Uğur Çelikci
|Hatay
|Apple iPad A16 11" 128GB Wi-Fi Tablet
|Akar Şanal Çağlayan
|Rize
|Onvo KX-03 6.3" 200W Elektrikli Çocuk Scooter
|Gülşah Mert
|Ankara
TALİHLİLER İÇİN SON BAŞVURU TARİHLERİ
İkramiye kazanan asil talihlilerin, ikramiyelerini alabilmek için 21.09.2026 tarihine kadar, yedek talihlilerin ise 06.10.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileriyle info@u2.com.tr e-posta adresine, 0212 217 41 21 numaralı faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekiyor.
Belirtilen tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamayacak.
Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacak. Postada meydana gelen gecikmelerden LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş. sorumlu olmayacak. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına ise bu ilan tebliğ için yeterli olacak.
İKRAMİYE SON TESLİM TARİHİ 31 EKİM
İkramiyelerin son teslim tarihi 31.10.2026 olarak açıklandı.
ÖTV ve KDV hariç olmak üzere Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere ait olacak.
Kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamıyor. 18 yaşından küçük kişiler kampanyaya katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmeyecek.
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