Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan aile içi kavga faciayla sonuçlandı. Mehmet Uysal (93), tartıştığı oğlu İsmail Uysal (65) ile gelini Sultan Uysal'a tüfekle ateş açtı. İsmail Uysal hayatını kaybederken, yaralanan Sultan Uysal hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Buldan'a bağlı Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilen Mehmet Uysal ile oğlu İsmail Uysal ve gelini Sultan Uysal arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

OĞLU KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Uysal, tüfekle oğlu ve gelinine ateş açtı. Ağır yaralanan İsmail Uysal kanlar içinde yere yığılırken, yaralı Sultan Uysal olay yerinden kaçmayı başardı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli’de aile kavgası kanlı bitti (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

"OĞLUMU VURDUM, YAKLAŞMAYIN"

Elindeki silahı bırakmayan Mehmet Uysal nedeniyle sağlık ekipleri bir süre yaralıya yaklaşamadı. Şüphelinin ikna edilmesinin ardından İsmail Uysal'a ulaşan sağlık ekipleri, 65 yaşındaki adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

"Oğlumu vurdum, yaklaşmayın" diye tehditler savuran Mehmet Uysal, jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.

YARALI GELİN AMELİYATA ALINDI

Olay yerinden yaralı halde kaçmayı başaran Sultan Uysal, sevk edildiği hastanede ameliyata alındı.

Hayatını kaybeden İsmail Uysal'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı