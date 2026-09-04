Samsun'da tramvayın önüne doğru koşan küçük kız, güvenlik görevlisinin hızlı müdahalesi sayesinde ölümden döndü. Görevlinin çocuğu son anda çekerek kurtardığı o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tramvayın önüne atlayan çocuğu böyle kurtardı

KÜÇÜK KIZ ÇOCUĞU TRAMVAYIN ÖNÜNE DOĞRU KOŞTU Olay, Samsun Cumhuriyet Meydanı İstasyonu'ndaki hemzemin yaya geçidinde meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte geçitten geçen küçük kız çocuğu, bir anda koşarak yaklaşmakta olan tramvayın önüne doğru yöneldi.

SAMULAŞ güvenlik görevlisi Muhammet Lafçi hızla çocuğu tutarak tramvay hattından uzaklaştırdı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN MÜDAHALESİYLE KÜÇÜK KIZ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Bu sırada istasyonda görev yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ güvenlik görevlisi Muhammet Lafçi, hızlı bir refleksle çocuğu tutarak tramvay hattından uzaklaştırdı. Çocuğun tramvayın altında kalmasını engelleyen müdahale, çevrede bulunan vatandaşların da takdirini topladı. Güvenlik görevlisinin saniyeler içinde gerçekleştirdiği hayat kurtaran müdahale, istasyondaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.