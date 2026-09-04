Küçük çocuk güvenlik görevlisinin müdahalesi sayesinde son anda tramvayın altında kalmaktan kurtuldu
Samsun Cumhuriyet Meydanı İstasyonu'nda tramvay raylarına doğru koşan küçük bir kız, SAMULAŞ güvenlik görevlisi Muhammet Lafçi'nin son andaki hızlı müdahalesiyle tramvay altında kalmaktan son anda kurtuldu; o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Samsun'da tramvayın önüne doğru koşan küçük kız, güvenlik görevlisinin hızlı müdahalesi sayesinde ölümden döndü. Görevlinin çocuğu son anda çekerek kurtardığı o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
KÜÇÜK KIZ ÇOCUĞU TRAMVAYIN ÖNÜNE DOĞRU KOŞTU
Olay, Samsun Cumhuriyet Meydanı İstasyonu'ndaki hemzemin yaya geçidinde meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte geçitten geçen küçük kız çocuğu, bir anda koşarak yaklaşmakta olan tramvayın önüne doğru yöneldi.
GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN MÜDAHALESİYLE KÜÇÜK KIZ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Bu sırada istasyonda görev yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ güvenlik görevlisi Muhammet Lafçi, hızlı bir refleksle çocuğu tutarak tramvay hattından uzaklaştırdı. Çocuğun tramvayın altında kalmasını engelleyen müdahale, çevrede bulunan vatandaşların da takdirini topladı. Güvenlik görevlisinin saniyeler içinde gerçekleştirdiği hayat kurtaran müdahale, istasyondaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstasyonda görev yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ güvenlik görevlisi Muhammet Lafçi, saniyeler içerisinde müdahale ederek çocuğu tutup tramvay hattından uzaklaştırdı. Hayat kurtaran müdahale istasyonun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olayı anlatan Lafçi yaşanan olayı bu sözlerle aktardı:
"Görev esnasında 5 yaşındaki bir kız çocuğumuzun ani bir şekilde tramvayın önüne atladığını gördüm. Ani bir refleksle kız çocuğumuzu kurtardım. O anki düşüncem, kendi kız çocuğum tramvayın önüne atlıyormuş gibi hissettim. O şekilde müdahale ettim. Her gün bunun gibi olaylar yaşanıyor. Her zaman biz halkımızın güvenliği için buradayız, SAMULAŞ güvenlik görevlileri olarak. Halkımız bazen bizi beş dakika otururken görebiliyor veya yerimizde göremeyebiliyor. Bazen yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Bu da bizi üzebiliyor. Biz SAMULAŞ güvenlik görevlileri olarak her zaman onların güvenli bir şekilde seyahat etmesi, güvenli bir şekilde hemzemin geçitten karşıdan karşıya geçmeleri için buradayız. Kayıp eşyalarını güvenli bir şekilde onlara ulaştırmak için buradayız. Kısacası biz, SAMULAŞ ailesi olarak ve SAMULAŞ güvenlik görevlileri olarak Samsun halkının hizmetindeyiz. Olaydan sonra kızın ailesi çok teşekkür ettiler. Yani bizim tabii ki o andaki refleksle, kendi kız çocuğumun gözümün önüne gelerek düşündüğüm için o müdahaleyi yapmak zorunda kaldım. Belki kendi canımı da tehlikeye attım ama biz bunu her zaman yaşıyoruz ve yapmak da zorundayız. Benim halkımızdan istediğim, hemzemin geçitlerde karşıdan karşıya geçerken lütfen kulaklık kullanmamaları ve her iki yöne de bakmaları. Bu konuda dikkatli olmalarını rica ediyorum. Benim de zaten o şekilde hareket etmemin sebebi, o çocuğu kendi çocuğumun yerine koymam. O anda kendi kız çocuğum gözümün önüne geldi ve bu şekilde müdahale ettim. Her zaman da müdahale etmeye hazırız zaten."
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