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Bursa Mudanya'da İDO deniz otobüsü iskeleye çarptı: Çarpmanın ardından gemide büyük panik yaşandı

Bursa Mudanya İskelesi'nde korku dolu anlar yaşandı. İstanbul'dan Mudanya'ya sefer yapan İDO'ya ait deniz otobüsü, saat 20.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yanaşma sırasında iskeleye çarptı. Çarpmanın etkisiyle deniz otobüsünün ön kısmında hasar meydana gelirken, yolcular arasında kısa süreli panik yaşandı.

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Bursa Mudanya'da İDO deniz otobüsü iskeleye çarptı: Çarpmanın ardından gemide büyük panik yaşandı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Mudanya İskelesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Mudanya'ya sefer yapan İstanbul Deniz Otobüsleri'ne (İDO) ait deniz otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle iskeleye çarptı.

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Mudanya'da İDO deniz otobüsü iskeleye çarptı. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)Mudanya'da İDO deniz otobüsü iskeleye çarptı. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

Çarpmanın etkisiyle deniz otobüsünün ön kısmında hasar meydana geldi.

Kazanın ardından deniz otobüsünde bulunan yolcular panik yaşarken, olayda yaralanan olmadı.

Bursa Mudanya'da İDO deniz otobüsü iskeleye çarptı: Çarpmanın ardından gemide büyük panik yaşandı-3

Kaza sırası ve sonrasında yolcular arasında yaşanan panik anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam

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