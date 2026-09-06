Bursa Mudanya'da İDO deniz otobüsü iskeleye çarptı: Çarpmanın ardından gemide büyük panik yaşandı
Bursa Mudanya İskelesi'nde korku dolu anlar yaşandı. İstanbul'dan Mudanya'ya sefer yapan İDO'ya ait deniz otobüsü, saat 20.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yanaşma sırasında iskeleye çarptı. Çarpmanın etkisiyle deniz otobüsünün ön kısmında hasar meydana gelirken, yolcular arasında kısa süreli panik yaşandı.
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Kaza, saat 20.30 sıralarında Mudanya İskelesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Mudanya'ya sefer yapan İstanbul Deniz Otobüsleri'ne (İDO) ait deniz otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle iskeleye çarptı.Mudanya'da İDO deniz otobüsü iskeleye çarptı
Çarpmanın etkisiyle deniz otobüsünün ön kısmında hasar meydana geldi.
Kazanın ardından deniz otobüsünde bulunan yolcular panik yaşarken, olayda yaralanan olmadı.
Kaza sırası ve sonrasında yolcular arasında yaşanan panik anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam