Seydikemer'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Süleyman Fırat Akuş ve Onurcan Kıllı hayatını kaybetti
Trafikte yaşanan her iki kazadan birinde yer aldığı istatistiklere yansıyan motosikletler bu defa Muğla’da acı olaya karıştı. Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 20 yaşındaki sürücüsü Süleyman Fırat Akuş ile yolcu olarak seyahat eden 19 yaşındaki Onurcan Kıllı hayatını kaybetti.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Süleyman Fırat Akuş (20) ile yanındaki arkadaşı Onurcan Kıllı (19), hayatını kaybetti.
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OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Seydikemer ilçesi Saklıkent yolu Gürpınar Caddesi'nde meydana geldi.
Süleyman Fırat Akuş'un kullandığı 48 ARL 548 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 35 CTF 951 plakalı otomobille çarpıştı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada Akuş ile arkasındaki arkadaşı Onurcan Kıllı yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Onurcan Kıllı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan Süleyman Fırat Akuş, kaldırıldığı Seydikemer Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.