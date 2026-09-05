Onurcan Kıllı (19)

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Akuş ile arkasındaki arkadaşı Onurcan Kıllı yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Onurcan Kıllı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.