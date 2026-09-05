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Seydikemer'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Süleyman Fırat Akuş ve Onurcan Kıllı hayatını kaybetti

Trafikte yaşanan her iki kazadan birinde yer aldığı istatistiklere yansıyan motosikletler bu defa Muğla’da acı olaya karıştı. Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 20 yaşındaki sürücüsü Süleyman Fırat Akuş ile yolcu olarak seyahat eden 19 yaşındaki Onurcan Kıllı hayatını kaybetti.

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Seydikemer'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Süleyman Fırat Akuş ve Onurcan Kıllı hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Süleyman Fırat Akuş (20) ile yanındaki arkadaşı Onurcan Kıllı (19), hayatını kaybetti.

Süleyman Fırat Akuş (20) ile Onurcan Kıllı(19) kazada hayatını kaybetti. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)Süleyman Fırat Akuş (20) ile Onurcan Kıllı(19) kazada hayatını kaybetti. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

Video Oynatma İkonu Muğla'da motor kazası! İki genç öldü
Muğla Seydikemerde otomobil ile motosiklet çarpıştı: Onurcan Kıllı ve Süleyman Fırat Akuş öldü!Muğla Seydikemerde otomobil ile motosiklet çarpıştı: Onurcan Kıllı ve Süleyman Fırat Akuş öldü!
Muğla Seydikemer'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Onurcan Kıllı ve Süleyman Fırat Akuş öldü!

OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Seydikemer ilçesi Saklıkent yolu Gürpınar Caddesi'nde meydana geldi.

Süleyman Fırat Akuş (20)Süleyman Fırat Akuş (20)

Süleyman Fırat Akuş'un kullandığı 48 ARL 548 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 35 CTF 951 plakalı otomobille çarpıştı.

Onurcan Kıllı (19)Onurcan Kıllı (19)

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Akuş ile arkasındaki arkadaşı Onurcan Kıllı yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Onurcan Kıllı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Süleyman Fırat Akuş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Süleyman Fırat Akuş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaralanan Süleyman Fırat Akuş, kaldırıldığı Seydikemer Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında "Motosiklet Denetimleri Eylem Planı Değerlendirme" toplantısı düzenlendi

Alarm veren tablo: Her iki kazadan biri motosiklet!Alarm veren tablo: Her iki kazadan biri motosiklet!

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