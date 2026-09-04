Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame, Midyat Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Bedriye Naz'ın ailesi ve komşularının ifadelerine yer verildi. İfadelerde Levent Naz'ın kıskançlık nedeniyle eşine baskı uyguladığı, dışarı çıkmasına izin vermediği ve olay öncesinde çift arasında sorunlar yaşandığı öne sürüldü. Komşu H.A., olay günü evden Bedriye Naz'ın " Yapma. " şeklindeki bağırışlarını ve çocukların ağlama seslerini duyduğunu belirtti. Bunun üzerine eve çıktığını ifade eden H.A., Bedriye'nin kendisine, 'Beni kurtar, öldürecek beni' dediğini öne sürdü. H.A., çocukları alıp annesine bıraktıktan sonra yeniden eve gittiğinde Levent Naz'ın kendisine eşini aşağı attığını söylediğini, binanın önüne indiğinde ise Bedriye Naz'ı kanlar içerisinde yerde gördüğünü ifade etti.

Olay, 11 Ağustos'ta Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Çevre Yolu üzerindeki Tanlar Sitesi'nin 5'inci katındaki dairede oturan Bedriye Naz, henüz belirlenemeyen şekilde pencereden düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Bedriye Naz'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Naz'ın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Naz'ın cenazesi, ilçenin kırsal Acırlı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Bedriye Naz ve çocuğuBedriye Naz'ın eniştesi V.D. de olayın ardından Levent Naz'ın kendisini WhatsApp üzerinden aradığını belirterek, görüşmede eşinin telefonunda başka kişilerle yazışmalar gördüğünü ve Bedriye'yi öldürdüğünü söylediğini öne sürdü. Bedriye Naz'ın kardeşi Filiz Dilekçi de Levent Naz'ın telefon görüşmesinde kendilerine eşini öldürdüğünü söylediğini iddia etti.

Olayın ardından Levent Naz'ın bindiği aracın sürücüsü A.A.'nın ifadesine de iddianamede yer verildi. A.A., olay yerinde tanımadığı bir kişinin aracını durdurarak kendisini götürmesini istediğini, araca aldığı kişinin telefonla konuşurken kardeşine, "Olayı ben yaptım, karımı ben attım, çabuk gel." dediğini öne sürdü. A.A., daha sonra emniyette kendisine gösterilen fotoğraflardan araca aldığı kişinin Levent Naz olduğunu teşhis ettiğini söyledi.