Camileri ve çocukları hedef alan 15 yaşındaki şüpheli gözaltında
Müslümanları, başörtülü kadınları, çocukları ve hayvanları hedef alan korkunç tehditlerin ardından gözaltına alınan M.F.Ç. sonrası sosyal medyada yeni bir video dolaşıma girdi. Gözaltına tepki göstererek okullara ve camilere saldırı tehdidinde bulunan hesabın yöneticisinin 15 yaşındaki Y.A.S. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Y.A.S.'nin adresindeki aramalarda cep telefonu ve bilgisayarına el konuldu.
Sosyal medyada infial yaratan tehdit görüntülerine yönelik güvenlik birimlerinin çalışmaları sürüyor.
Müslümanları, başörtülü kadınları, küçük çocukları ve hayvanları hedef alan tehditler savuran M.F.Ç.'nin gözaltına alınmasının ardından bu kez başka bir hesaptan yeni bir tehdit videosu yayımlandı.
Videoda M.F.Ç.'nin gözaltına alınmasına tepki gösteren şahıs; okulları, camileri, çocukları, şehit mezarlarını ve hayvanları hedef alan korkunç saldırı tehditleri savurdu.
GÖZALTIYA "MİSİLLEME" TEHDİDİ
Görüntülerde kendisini "C31K ve Yakup TV4 grubu" adına konuştuğunu söyleyen şahıs, bazı sosyal medya hesaplarını hedef göstererek M.F.Ç. hakkında yapılan paylaşımların kaldırılmasını istedi.
Paylaşımların silinmemesi halinde saldırılar düzenleneceğini öne süren şahıs, okullara molotofkokteyli atılması ve silahlı saldırılar gerçekleştirilmesi yönünde tehditler savurdu.
Şahsın camileri ve cemaatleri de hedef alan ifadeler kullanması dikkat çekti.
ÇOCUKLARI VE CAMİLERİ HEDEF ALDI
Tehdit bununla da sınırlı kalmadı. Videoda küçük çocuklara yönelik öldürme tehdidinde bulunulurken, camilere saldırı düzenleneceği ve cemaatlerin hedef alınacağı yönünde ifadeler kullanıldı.
Şahıs ayrıca hayvanlara işkence edileceğini ve şehitlerin mezarlarına yönelik saldırılar gerçekleştirileceğini söyledi.
Videoda "Genel", "Kofit" ve "Spin" ifadeleriyle bazı kullanıcı adları ya da lakaplar da zikredildi.
HESABIN YÖNETİCİSİ 15 YAŞINDA ÇIKTI
Kan donduran görüntülerin ardından yürütülen çalışmalar sonucunda tehditlerin yayımlandığı hesabın yöneticisinin 15 yaşındaki Y.A.S. olduğu tespit edildi. Y.A.S. ekipler tarafından gözaltına alındı.
Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda kullandığı değerlendirilen 1 cep telefonu ile 1 bilgisayara el konuldu. Dijital materyallerin incelemeye alınmasıyla tehdit videosunun hazırlanma süreci ve şüphelinin irtibatlı olduğu hesapların araştırılması bekleniyor.
İLK TEHDİT VİDEOSUNDA DA GÖZALTI GELMİŞTİ
Olayın fitilini ateşleyen ilk görüntülerde 15 yaşındaki M.F.Ç, Müslümanları ve başörtülü kadınları hedef almış, küçük çocuklara yönelik cinsel saldırı tehditleri savurmuş ve hayvanlara işkence ettiğini öne sürmüştü.
Önümüzdeki iki aylık süreci işaret ederek saldırı tehdidinde bulunan şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılmıştı.
Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü teknik çalışmalar sonucunda şüphelinin M.F.Ç. olduğu tespit edilerek gözaltına alınmıştı.
TEHDİT ZİNCİRİNDE İKİNCİ GÖZALTI
M.F.Ç.'nin yakalanmasının ardından yayımlanan ikinci videoyla tehditlerin devam ettirilmesi üzerine güvenlik birimleri yeniden harekete geçti.
Y.A.S.'nin de gözaltına alınmasıyla birlikte sosyal medyada başlayan tehdit zincirinde ikinci şüpheli de yakalanmış oldu.
El konulan dijital materyaller üzerinde yapılacak incelemelerin, videoda isimleri geçen hesaplar ile tehdit içeriklerinin arkasındaki olası bağlantıların ortaya çıkarılması açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.