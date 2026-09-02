Camileri ve çocukları hedef alan 15 yaşındaki şüpheli gözaltında

Sosyal medyada infial yaratan tehdit görüntülerine yönelik güvenlik birimlerinin çalışmaları sürüyor. Müslümanları, başörtülü kadınları, küçük çocukları ve hayvanları hedef alan tehditler savuran M.F.Ç.'nin gözaltına alınmasının ardından bu kez başka bir hesaptan yeni bir tehdit videosu yayımlandı. Videoda M.F.Ç.'nin gözaltına alınmasına tepki gösteren şahıs; okulları, camileri, çocukları, şehit mezarlarını ve hayvanları hedef alan korkunç saldırı tehditleri savurdu.

GÖZALTIYA "MİSİLLEME" TEHDİDİ Görüntülerde kendisini "C31K ve Yakup TV4 grubu" adına konuştuğunu söyleyen şahıs, bazı sosyal medya hesaplarını hedef göstererek M.F.Ç. hakkında yapılan paylaşımların kaldırılmasını istedi. Paylaşımların silinmemesi halinde saldırılar düzenleneceğini öne süren şahıs, okullara molotofkokteyli atılması ve silahlı saldırılar gerçekleştirilmesi yönünde tehditler savurdu. Şahsın camileri ve cemaatleri de hedef alan ifadeler kullanması dikkat çekti.