Tuzla'da deri sanayi bölgesinde fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul Tuzla'daki Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada büyük çaplı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken bölgeye polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Fabrikadan yükselen yoğun duman çevredeki birçok noktadan görüldü.
İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada büyük çaplı yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangın saat 10.30 sıralarında başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Tuzla’da Sanayi Sitesi’nde yangın
YOĞUN DUMAN ÇEVREDEN GÖRÜLDÜ
Fabrikadan yükselen yoğun duman kısa sürede gökyüzünü kapladı. Yangın nedeniyle oluşan dumanın çevredeki birçok noktadan görüldüğü belirtilirken ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışma başlattı.
ALEVLER AHŞAP DEPOSUNA DA SIÇRADI
Yangın Orhanlı Mahallesi Anıt Sokak'taki iş yerinde çıktı. Alevler bitişikteki ahşap depoya da sıçradı. Ekiplerin hem fabrikadaki hem de çevredeki alevlere müdahalesi sürüyor.
ÇIKIŞ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Yangının hangi nedenle başladığı henüz belirlenemedi.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangını kontrol altına almak için müdahalesi devam ediyor.