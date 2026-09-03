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Tuzla'da deri sanayi bölgesinde fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Tuzla'daki Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada büyük çaplı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken bölgeye polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Fabrikadan yükselen yoğun duman çevredeki birçok noktadan görüldü.

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Tuzla'da deri sanayi bölgesinde fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada büyük çaplı yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın saat 10.30 sıralarında başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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YOĞUN DUMAN ÇEVREDEN GÖRÜLDÜ

Fabrikadan yükselen yoğun duman kısa sürede gökyüzünü kapladı. Yangın nedeniyle oluşan dumanın çevredeki birçok noktadan görüldüğü belirtilirken ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışma başlattı.

Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikadan yükselen yoğun duman çevreden görüldü. (Fotoğraflar: AA ve DHA)Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikadan yükselen yoğun duman çevreden görüldü. (Fotoğraflar: AA ve DHA)

ALEVLER AHŞAP DEPOSUNA DA SIÇRADI

Yangın Orhanlı Mahallesi Anıt Sokak'taki iş yerinde çıktı. Alevler bitişikteki ahşap depoya da sıçradı. Ekiplerin hem fabrikadaki hem de çevredeki alevlere müdahalesi sürüyor.

Fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyürken alevler bitişikteki ahşap depoya da sıçradı.Fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyürken alevler bitişikteki ahşap depoya da sıçradı.

ÇIKIŞ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Yangının hangi nedenle başladığı henüz belirlenemedi.

Tuzla'da deri sanayi bölgesinde fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi-4

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangını kontrol altına almak için müdahalesi devam ediyor.

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