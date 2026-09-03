Tuzla'da deri sanayi bölgesinde fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada büyük çaplı yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın saat 10.30 sıralarında başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tuzla’da Sanayi Sitesi’nde yangın

YOĞUN DUMAN ÇEVREDEN GÖRÜLDÜ

Fabrikadan yükselen yoğun duman kısa sürede gökyüzünü kapladı. Yangın nedeniyle oluşan dumanın çevredeki birçok noktadan görüldüğü belirtilirken ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışma başlattı.