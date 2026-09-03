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Adana'da aynı eve ikinci kez girmeye çalışırken yakalandılar! 2 şüpheliden sara nöbeti numarası: “Yardım toplamak istemiştik, masumuz”

Adana'da 3 ay önce hırsızlık yapıldığı belirtilen aynı eve yeniden girmeye çalışırken yakalanan Gökçe U. (24) ile Yeter U.'nun (26) emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. İki şüphelinin suçlamaları kabul etmediği ve eve yardım toplamak amacıyla geldiklerini savundukları bildirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Adana'da aynı eve ikinci kez girmeye çalışırken yakalandılar! 2 şüpheliden sara nöbeti numarası: “Yardım toplamak istemiştik, masumuz”

Olay, 31 Ağustos'ta Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili-Koza Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Gökçe U. ile Yeter U., yaklaşık 3 ay önce hırsızlık yapılan eve yeniden geldi. İki kadın kapıyı açmaya çalışırken ev sahipleri tarafından fark edilince kaçtı.

Ev sahipleri ile mahalle sakinlerinin peşlerine düştüğü iki şüpheli kısa süre sonra yakalandı. Şüphelilerin yakalanmasının ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Adana'da aynı eve ikinci kez girmeye çalışırken yakalandılar! 2 şüpheliden sara nöbeti numarası: “Yardım toplamak istemiştik, masumuz”-2

Yakalandıkları sırada Yeter U.'nun kendisini yere atıp çırpınmaya başladığı, Gökçe U.'nun ise arkadaşının sara nöbeti geçirdiğini söyleyerek ambulans çağrılmasını istediği öne sürüldü. Ev sahipleri, Yeter U.'nun yakalanmaktan kurtulmak için sara nöbeti numarası yaptığını iddia etti. Şüphelinin bir süre sonra ayağa kalkarak normale dönmesi dikkat çekti.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

İki kadın, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularında hırsızlık suçlamalarını kabul etmedikleri bildirildi.

İki kadının eve hırsızlık amacıyla girmediklerini savunarak "Yardım toplamak istemiştik, masumuz" dediği öne sürüldü.

Adana'da aynı eve ikinci kez girmeye çalışırken yakalandılar! 2 şüpheliden sara nöbeti numarası: “Yardım toplamak istemiştik, masumuz”-3

ÜZERLERİNDE KAPI AÇMADA KULLANILAN APARAT BULUNDU

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada kapı açmakta kullanıldığı belirtilen ve "maymuncuk" olarak adlandırılan aparatlar ele geçirildi. Polis kayıtlarında Yeter U.'nun 80, Gökçe U.'nun ise 20 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi.

3 AY ÖNCEKİ HIRSIZLIK İDDİASI

Ev sahibi Fatma Kılavuz, yaklaşık 3 ay önce de evine hırsız girdiğini ve yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyasının çalındığını belirterek iki şüpheliden şikayetçi oldu.

Adana'da aynı eve ikinci kez girmeye çalışırken yakalandılar! 2 şüpheliden sara nöbeti numarası: “Yardım toplamak istemiştik, masumuz”-4

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gökçe U. ile Yeter U. adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Adana'da aynı eve ikinci kez girmeye çalışırken yakalandılar! 2 şüpheliden sara nöbeti numarası: “Yardım toplamak istemiştik, masumuz”-6 Adana'da aynı eve ikinci kez girmeye çalışırken yakalandılar! 2 şüpheliden sara nöbeti numarası: “Yardım toplamak istemiştik, masumuz”-7 Adana'da aynı eve ikinci kez girmeye çalışırken yakalandılar! 2 şüpheliden sara nöbeti numarası: “Yardım toplamak istemiştik, masumuz”-8
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