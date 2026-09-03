Adana'da aynı eve ikinci kez girmeye çalışırken yakalandılar! 2 şüpheliden sara nöbeti numarası: “Yardım toplamak istemiştik, masumuz”

Olay, 31 Ağustos'ta Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili-Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Gökçe U. ile Yeter U., yaklaşık 3 ay önce hırsızlık yapılan eve yeniden geldi. İki kadın kapıyı açmaya çalışırken ev sahipleri tarafından fark edilince kaçtı. Ev sahipleri ile mahalle sakinlerinin peşlerine düştüğü iki şüpheli kısa süre sonra yakalandı. Şüphelilerin yakalanmasının ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Yakalandıkları sırada Yeter U.'nun kendisini yere atıp çırpınmaya başladığı, Gökçe U.'nun ise arkadaşının sara nöbeti geçirdiğini söyleyerek ambulans çağrılmasını istediği öne sürüldü. Ev sahipleri, Yeter U.'nun yakalanmaktan kurtulmak için sara nöbeti numarası yaptığını iddia etti. Şüphelinin bir süre sonra ayağa kalkarak normale dönmesi dikkat çekti.



İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI İki kadın, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularında hırsızlık suçlamalarını kabul etmedikleri bildirildi. İki kadının eve hırsızlık amacıyla girmediklerini savunarak "Yardım toplamak istemiştik, masumuz" dediği öne sürüldü.