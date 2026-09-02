KKTC'de batan gemide kaybolan Nihat Pancar'ın kazadan önceki görüntüsü!

KKTC'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos Pazar hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu.

Kazada 9 kişi öldü, 241 yolcu kurtarıldı. Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin kaybolan 20 kişiden birinin cenazesi bulundu.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gerçekleştirdiği basın açıklamasında 50 yaşlarında bir erkek yolcuya ait olduğu düşünülen cenazenin kimlik tespiti için Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne gönderildiğini, arama çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti.

Kaybolan yolcular arasında bulunan Hatay Samandağlı Nihat Pancar'ın gemideki son anlarına ait görüntüsü ortaya çıktı.

Girne açıklarında batan gemide kaybolan Nihat Pancar'ın son görüntüleri ortaya çıktı