KKTC'de batan gemide kaybolan Nihat Pancar'ın kazadan önceki görüntüsü!
KKTC açıklarında alabora olan ve 19 kişinin kayıp olduğu gemi faciasında Hataylı Nihat Pancar’ın kazadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Geminin su aldığı anlarda koltuğunda sakin şekilde oturduğu görülen Pancar’dan halen haber alınamazken, eşi Özlem Pancar umutlarını koruduklarını söyledi.
KKTC'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos Pazar hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu.
Kazada 9 kişi öldü, 241 yolcu kurtarıldı. Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin kaybolan 20 kişiden birinin cenazesi bulundu.
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gerçekleştirdiği basın açıklamasında 50 yaşlarında bir erkek yolcuya ait olduğu düşünülen cenazenin kimlik tespiti için Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne gönderildiğini, arama çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti.
Kaybolan yolcular arasında bulunan Hatay Samandağlı Nihat Pancar'ın gemideki son anlarına ait görüntüsü ortaya çıktı.Girne açıklarında batan gemide kaybolan Nihat Pancar'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Geminin su aldığı anlarda bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayıtta, Pancar'ın da kadraja girdiği görüldü.
Kaydı yapan kişinin, geminin su aldığını ve yetkililerin bu duruma el atmasını gerektiğini söylediği anlarda, Pancar'ın da sakin bir şekilde koltuğunda oturduğu görüldü. Görüntüyü çeken kişinin ise kazada kurtarılan kişiler arasında olduğu öğrenildi.
Görüntünün ortaya çıkmasının ardından eşi Özlem Pancar, yaşadığına dair umudunu koruduğunu belirterek, kendisinden gelecek haberi beklediklerini söyledi.