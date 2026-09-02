CANLI YAYIN
Geri

Kağıthane'de rezidansta Nisa Nur Oğul'un şüpheli ölümü: 14'üncü kattan düştüğü anlar kameraya yansıdı

Kağıthane'de bir rezidansın 14'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Nisa Nur Oğul hayatını kaybetti. Oğul'un daireyi konaklama uygulaması üzerinden kiraladığı belirlenirken, düşme anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Kağıthane'de rezidansta Nisa Nur Oğul'un şüpheli ölümü: 14'üncü kattan düştüğü anlar kameraya yansıdı

Kağıthane'de bir rezidansın 14'üncü katından düşen Nisa Nur Oğul'un (26) hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, Oğul'un konaklama uygulaması üzerinden kiraladığı daireye akşam saatlerinde geldiğini belirlerken, genç kadının düşmesinin ardından yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Video Oynatma İkonu Kağıthane'de 26 yaşındaki Nisa Nur 14’üncü kattan düşerek can verdi

Nisa Nur Oğul, Kağıthane'deki rezidansın 14'üncü katından düşerek hayatını kaybetti. (Fotoğraflar: DHA) Nisa Nur Oğul, Kağıthane'deki rezidansın 14'üncü katından düşerek hayatını kaybetti. (Fotoğraflar: DHA)

KAĞITHANE'DE REZİDANSIN 14'ÜNCÜ KATINDAN DÜŞTÜ

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne rezidansta yüksekten düşme olayı yaşandığı yönünde ihbar yapılması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, binanın arka bölümündeki avluda hareketsiz halde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kadının düştüğü rezidansta polis ekipleri inceleme yaptı.Genç kadının düştüğü rezidansta polis ekipleri inceleme yaptı.

POLİS EKİPLERİ KİMLİĞİNİ BELİRLEDİ

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hayatını kaybeden kadının kimliğinin belirlenmesi için rezidansta çalışma başlattı.

Ekipler, 14'üncü kattaki 122 numaralı dairenin kapısında bir anahtar buldu. Dairede bulunan kimlik kartları ve kişisel eşyalar üzerinde yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin üniversite öğrencisi Nisa Nur Oğul olduğu tespit edildi.

Nisa Nur Oğul'un düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Nisa Nur Oğul'un düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DAİREYİ KONAKLAMA UYGULAMASI ÜZERİNDEN KİRALADI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Nisa Nur Oğul'un 14'üncü kattaki daireyi bir konaklama uygulaması üzerinden kiraladığı belirlendi.

Akşam saatlerinde rezidansa geldiği öğrenilen Oğul'un, saat 05.00 sıralarında dairenin balkonundan binanın arka bölümünde bulunan avluya düştüğü tespit edildi.

Kağıthane'de rezidansta Nisa Nur Oğul'un şüpheli ölümü: 14'üncü kattan düştüğü anlar kameraya yansıdı-5

DÜŞME ANI VE SONRASINDAKİ PANİK KAMERADA

Nisa Nur Oğul'un düştüğü anlar ve sonrasında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, genç kadının düşmesinin ardından iki erkeğin avluya geldiği ve Oğul'un durumunu kontrol ettiği görüldü. Görüntülere, çevrede yaşanan panik ile polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi de yansıdı.

Kağıthane'de rezidansta Nisa Nur Oğul'un şüpheli ölümü: 14'üncü kattan düştüğü anlar kameraya yansıdı-6

SAVCI VE OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ ÇALIŞMA YAPTI

Olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri ile Cumhuriyet Savcısı, rezidansın avlusunda inceleme yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Nisa Nur Oğul'un cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kağıthane'de rezidansta Nisa Nur Oğul'un şüpheli ölümü: 14'üncü kattan düştüğü anlar kameraya yansıdı-7

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Nisa Nur Oğul'un kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kağıthane'de rezidansta Nisa Nur Oğul'un şüpheli ölümü: 14'üncü kattan düştüğü anlar kameraya yansıdı-9 Kağıthane'de rezidansta Nisa Nur Oğul'un şüpheli ölümü: 14'üncü kattan düştüğü anlar kameraya yansıdı-10 Kağıthane'de rezidansta Nisa Nur Oğul'un şüpheli ölümü: 14'üncü kattan düştüğü anlar kameraya yansıdı-11
Ne kadar yaşayacağınızı tahmin edebilir misiniz? Araştırma yanıtladı
SONRAKİ HABER

Ne kadar yaşayacağınızı biliyor olabilirsiniz
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler