



DÜŞME ANI VE SONRASINDAKİ PANİK KAMERADA

Nisa Nur Oğul'un düştüğü anlar ve sonrasında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, genç kadının düşmesinin ardından iki erkeğin avluya geldiği ve Oğul'un durumunu kontrol ettiği görüldü. Görüntülere, çevrede yaşanan panik ile polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi de yansıdı.