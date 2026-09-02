Doktor Özlem Gültekin’in ölüm nedeni belli oldu! Raporda propofol detayı

MORLUK VE KABURGA KIRIKLARININ NEDENİ Otopsi sırasında Gültekin'in vücudunda bazı morluklar ve kaburga kırıkları tespit edildi. Adli Tıp Kurumu raporunda söz konusu bulguların, Gültekin'e uygulanan yeniden canlandırma müdahaleleri sırasında oluşmuş olabileceği değerlendirildi. 6 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI Soruşturma kapsamında iş yeri çalışanları ile Gültekin'e müdahale eden 112 Acil Sağlık ve acil servis görevlilerinin de aralarında bulunduğu toplam 6 kişinin "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE EL KONULDU Gültekin'in kliniğine ait güvenlik kamerası görüntülerine de el konuldu. Kayıtların incelenmesinin sürdüğü öğrenildi. ÖLÜMÜNDEN ÖNCEKİ RAPORDA UYUŞTURUCUYA RASTLANMAMIŞTI Takvim'in daha önce gündeme getirdiği bir başka Adli Tıp raporunda, Gültekin'den henüz hayattayken hâkimlik kararıyla alınan kan, kıl, idrar ve tırnak örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadığı belirtilmişti. Söz konusu incelemede yalnızca tedavi amacıyla kullanılan citalopram ve escitalopram etken maddelerinin tespit edildiği bildirilmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da bu dosya kapsamında 6 Temmuz 2026'da kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti.