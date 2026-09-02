Kayseri’de aile kavgası kanlı bitti! Üvey babasını bıçakladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 16 yaşındaki V.E., tartıştığı üvey babası M.T.'yi bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan M.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Hunat Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sami Akbulut Caddesi'nde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu V.E. ile üvey babası M.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine V.E., yanında bulunan bıçakla üvey babasını yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından M.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli V.E. polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.