Arkeologlar kafataslarında kusursuz kare delikler bulunan ortaçağ askerlerinin gizemini çözdü

Araştırma ekibi, Orta Çağ savaşlarının daha planlı ve ekip çalışmasına dayalı olabileceğini değerlendiriyor.

Çalışmanın sonuçları, Visby savunucularının eğitimsiz ve yetersiz donanımlı olduğu anlatısını sorguluyor.

Bulgular, bazı rakiplerin son darbeyi almadan önce birden fazla kişi tarafından etkisiz hale getirildiğine işaret etti.

Yeni analizler, bu izlerin ok ya da mızrak ucundan değil, çivili bir topuzdan kaynaklandığını gösterdi. Bulgular, bazı rakiplerin son darbeyi almadan önce birden fazla kişi tarafından etkisiz hale getirildiğine de işaret etti.

KAFATASLARINDAKİ KARE İZLERİN SIRRI

Savaşın ardından ölenler, üzerlerindeki zırhlarla birlikte savaş alanına yakın bir toplu mezara gömüldü. Bu mezar 20. yüzyılın başlarında kazıldı. Ancak kemiklerdeki yaraların nasıl oluştuğu ve Orta Çağ'da savaşın gerçekte nasıl yürütüldüğü uzun süre tam olarak anlaşılamadı.

İlk kazıları yapan arkeologlar, bazı kafataslarında görülen kare biçimli deliklerin ok veya mızrak ucu nedeniyle oluştuğunu düşünmüştü.

Araştırmacılar, ortaçağ dönemine ait dikenli bir sopanın hızı ve etkisine ilişkin verileri toplamak için hareket yakalama kıyafeti giyen canlandırmacı Ray Whitcher'ın yardımına başvurdu.

Uppsala Üniversitesi'nde arkeoloji alanında lisansüstü eğitim gören Ronja Bagling ise farklı bir ihtimal ortaya attı: Yaralar, sivri uçları bulunan bir topuzla oluşmuş olabilirdi.

Bu ihtimali sınamak isteyen ekip, Orta Çağ silahlarının kopyalarını kullandı. İnsan kas dokusunu taklit eden özel bir jelatinle kaplanan inek kemikleri, insan vücudunu temsil edecek bir modelin parçası haline getirildi. Modelin üzerine de döneme ait zırhların kopyaları yerleştirildi.