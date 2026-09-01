

Törer ailesinin kuzeni Mustafa Çan, "4 yıl önce anneleri vefat etmişti. Şu an batan gemide kaybolan Ferdi abi çocuklarını alıp halasını yanına tatile gitti. Oradan dönerken bu olay oldu. Şu an kızımızı defnedeceğiz. Ferdi Törer hala kayıp, hala haber yok. Şimdi bir kızı vefat etti. Diğer 2 çocuk sağ salim çok şükür kurtuldu. Onlar da buradalar. Sağlık kontrolü yapıldı. çocukları bize teslim ettiler. Ama kayıp babaları hala bulunamadı. İnşallah güzel bir haber bekliyoruz. Gözaltı ve tutuklananlar oldu. İhmali olanların cezası çekmesini istiyoruz. En ağır şekilde cezalandırmalarını istiyoruz. Şu an hepimizin yüreği yanıyor. Bu acı hepimizin acısı" dedi.

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