Masum bir sohbet mi, gizli bir risk mi? Yapay zeka kullanan gençler için korkutan araştırma
Yapay zeka destekli sohbet robotlarının gençler arasındaki kullanımıyla ilgili dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. Kanada’da yaklaşık 40 bin öğrencinin verilerinin incelendiği çalışmada, yapay zekayı duygusal destek amacıyla kullanan ergenlerde duygusal sorunların daha yüksek olduğu belirlendi. Uzmanlar, özellikle risk grubundaki gençlerin yapay zeka yerine aile, okul ve ruh sağlığı uzmanlarından destek alması gerektiğine dikkat çekiyor.
Yapay zeka destekli sohbet robotları, gençlerin günlük yaşamında giderek daha fazla yer edinirken, bu teknolojinin duygusal etkilerine ilişkin yeni bir araştırma dikkat çekti.
40 BİN ÖĞRENCİNİN KATILDIĞI BİR ÇALIŞMA YAPILDI
NY Post'ta yer alan habere göre Kanada'da yaklaşık 40 bin öğrencinin katıldığı çalışmada, yapay zekayı duygusal destek almak veya kişisel sorunları hakkında tavsiye almak için kullanan gençlerin daha fazla duygusal sorun yaşadığı görüldü.
Uzmanlar, özellikle kız öğrenciler ve bazı dezavantajlı gruplarda bu ilişkinin daha belirgin olduğuna işaret ederek, sohbet robotlarının ruh sağlığı konusunda profesyonel desteğin yerine kullanılmaması gerektiği uyarısında bulundu.
DUYGUSAL SORUN PUANLARI YÜKSELDİ
Araştırmada, 4. sınıftan 12. sınıfa kadar eğitim gören öğrencilerin yapay zeka kullanım alışkanlıkları incelendi. Katılımcıların yüzde 21'inden fazlası üretken yapay zekayı duygusal amaçlarla kullandığını belirtti.
Çalışmanın sonuçlarına göre bu amaçla yapay zeka kullanan öğrencilerin duygusal sorun puanları daha yüksek çıktı. Bu öğrencilerin klinik açıdan anlamlı sıkıntı belirtileri gösterme ihtimalinin de yaklaşık iki katına çıktığı tespit edildi.
Araştırmacılar, yapay zeka kullanımının tek başına bu sorunlara neden olduğunu söylemenin mümkün olmadığını vurgularken, ortaya çıkan ilişkinin özellikle gençlerin ruh sağlığı açısından dikkate alınması gerektiğine işaret etti.
BAZI GRUPLARDA RİSK DAHA YÜKSEK
Araştırmada yapay zeka kullanımı ile duygusal sorunlar arasındaki bağlantının tüm öğrencilerde aynı düzeyde olmadığı belirlendi. Uzmanlar, gençlerin yalnızlık ve anlaşılmama gibi duygular nedeniyle sohbet robotlarına yönelebileceğini belirtiyor. Ancak yapay zekanın verdiği bilgilerin her zaman doğru veya güvenli olmayabileceği konusunda da uyarıda bulunuluyor.
UZMANLARDAN AİLELERE VE GENÇLERE UYARI
Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı Dr. Consuelo Cagande, gençlerin duygusal sorunlarını çözmek için sohbet robotlarına yönelmesini endişe verici olarak değerlendirdi. Cagande, yapay zeka kullanımında yeterli denetim ve kriz yönetimi mekanizmalarının bulunmamasının risk oluşturabileceğini söyledi.
Uzmanlara göre yapay zeka, ruh sağlığı sorunlarında ilk başvurulacak kaynak olmamalı. Gençlerin yaşadıkları sorunları aileleriyle, öğretmenleriyle, okul rehberlik servisleriyle veya ruh sağlığı uzmanlarıyla paylaşmaları öneriliyor.
Yapay zeka kullanan gençlerin ise sohbet robotlarından aldıkları sağlık bilgilerini kesin tavsiye olarak görmemeleri ve gerektiğinde bir klinik uzmana danışmaları gerektiği belirtiliyor.