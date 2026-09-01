Yapay zeka destekli sohbet robotlarının gençler üzerindeki etkisi araştırıldı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

40 BİN ÖĞRENCİNİN KATILDIĞI BİR ÇALIŞMA YAPILDI



NY Post'ta yer alan habere göre Kanada'da yaklaşık 40 bin öğrencinin katıldığı çalışmada, yapay zekayı duygusal destek almak veya kişisel sorunları hakkında tavsiye almak için kullanan gençlerin daha fazla duygusal sorun yaşadığı görüldü.



Uzmanlar, özellikle kız öğrenciler ve bazı dezavantajlı gruplarda bu ilişkinin daha belirgin olduğuna işaret ederek, sohbet robotlarının ruh sağlığı konusunda profesyonel desteğin yerine kullanılmaması gerektiği uyarısında bulundu.