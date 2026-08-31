Beyoğlu'nda Poizi konserinde tekmeli yumruklu kavga: Polis ve özel güvenlik görevlileri tarafları ayırdı

Beyoğlu'nda rapçi Poizi'nin konseri sırasında izleyiciler arasında kavga çıktı. Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı olayda polis ve özel güvenlik görevlileri araya girerek kavgayı sonlandırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyoğlu Kasımpaşa'da rapçi Poizi'nin konseri sırasında izleyiciler arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga, polis ve özel güvenliğin müdahalesiyle sona erdi. (Fotoğraflar: DHA)

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre saat 21.00'de başlayan Poizi konserini izleyenler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga nedeniyle konser alanında arbede yaşandı.

Polis ve özel güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek kavga eden tarafları ayırdı.