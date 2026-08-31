Beyoğlu'nda Poizi konserinde tekmeli yumruklu kavga: Polis ve özel güvenlik görevlileri tarafları ayırdı
Beyoğlu Kasımpaşa'da rapçi Poizi'nin konserini izleyenler arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavgaya polis ile özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Konser alanında yaşanan arbede çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
Beyoğlu'nda rapçi Poizi'nin konseri sırasında izleyiciler arasında kavga çıktı. Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı olayda polis ve özel güvenlik görevlileri araya girerek kavgayı sonlandırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, 29 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda meydana geldi.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre saat 21.00'de başlayan Poizi konserini izleyenler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga nedeniyle konser alanında arbede yaşandı.
Polis ve özel güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek kavga eden tarafları ayırdı.
TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA KAMERADA
Konser sırasında yaşanan kavga çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
Görüntülerde kalabalığın ortasında tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor. Polis ve özel güvenlik görevlilerinin tarafların arasına girerek kavgaya müdahale ettiği anlar da görüntülere yansıdı.