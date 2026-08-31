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Beyoğlu'nda Poizi konserinde tekmeli yumruklu kavga: Polis ve özel güvenlik görevlileri tarafları ayırdı

Beyoğlu Kasımpaşa'da rapçi Poizi'nin konserini izleyenler arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavgaya polis ile özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Konser alanında yaşanan arbede çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Beyoğlu'nda Poizi konserinde tekmeli yumruklu kavga: Polis ve özel güvenlik görevlileri tarafları ayırdı

Beyoğlu'nda rapçi Poizi'nin konseri sırasında izleyiciler arasında kavga çıktı. Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı olayda polis ve özel güvenlik görevlileri araya girerek kavgayı sonlandırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda meydana geldi.

Beyoğlu Kasımpaşa'da rapçi Poizi'nin konseri sırasında izleyiciler arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga, polis ve özel güvenliğin müdahalesiyle sona erdi. (Fotoğraflar: DHA)Beyoğlu Kasımpaşa'da rapçi Poizi'nin konseri sırasında izleyiciler arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga, polis ve özel güvenliğin müdahalesiyle sona erdi. (Fotoğraflar: DHA)

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre saat 21.00'de başlayan Poizi konserini izleyenler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga nedeniyle konser alanında arbede yaşandı.

Polis ve özel güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek kavga eden tarafları ayırdı.

Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA KAMERADA

Konser sırasında yaşanan kavga çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Beyoğlu'nda Poizi konserinde tekmeli yumruklu kavga: Polis ve özel güvenlik görevlileri tarafları ayırdı-4

Görüntülerde kalabalığın ortasında tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor. Polis ve özel güvenlik görevlilerinin tarafların arasına girerek kavgaya müdahale ettiği anlar da görüntülere yansıdı.

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Beyoğlu'nda Poizi konserinde tekmeli yumruklu kavga: Polis ve özel güvenlik görevlileri tarafları ayırdı-6 Beyoğlu'nda Poizi konserinde tekmeli yumruklu kavga: Polis ve özel güvenlik görevlileri tarafları ayırdı-7 Beyoğlu'nda Poizi konserinde tekmeli yumruklu kavga: Polis ve özel güvenlik görevlileri tarafları ayırdı-8
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