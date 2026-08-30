İstanbul Kağıthane’de metrobüs yangını
İstanbul Kağıthane'deki Darülaceze Perpa Metrobüs durağında saat 20.50 sıralarında seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede aracı sarması üzerine yolcular tahliye edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını ölen ya da yaralanan olmadan söndürdü.
Kağıthane'de seyir halindeki metrobüsten yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta bulunan yolcular tahliye edildi.
Yangın, saat 20.50 sıralarında Darülaceze Perpa Metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki metrobüsün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yolcular tahliye edildi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından metrobüs, çekiciyle garaja götürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.