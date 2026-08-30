Kağıthane'de seyir halindeki metrobüsten yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta bulunan yolcular tahliye edildi.

Yangın, saat 20.50 sıralarında Darülaceze Perpa Metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki metrobüsün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı.