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Batman'da cinayet: Annesini öldürüp çöpe attı ardından teslim oldu

Batman'da kan donduran cinayet meydana geldi. 30 yaşındaki H.C., henüz belirlenemeyen bir nedenle 55 yaşındaki annesi S.C.'yi öldürdü. Cinayetin ardından emniyet müdürlüğüne giderek teslim olan şahsın ihbarı üzerine ekipler, annenin cansız bedenini evin avlusundaki çöp konteynerinin yanında buldu.

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Batman'da cinayet: Annesini öldürüp çöpe attı ardından teslim oldu

Batman'da annesini öldüren şahıs, emniyet binasına gidip cinayet işlediğini söyleyerek teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, Petrolkent Mahallesi'nde H.C. (30), annesi S.C'yi (55), henüz belirlenemeyen nedenle öldürdü.

Batman’da annesini öldüren şahıs, polise teslim oldu. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)Batman’da annesini öldüren şahıs, polise teslim oldu. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)

CANSIZ BEDEN ÇÖP KONTEYNERİNİN YANINDA BULUNDU

H.C., daha sonra il emniyet müdürlüğü binasına gidip annesini öldürdüğünü söyledi. Şahsın beyanı üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ev ve çevresinde yapılan incelemede S.C.'nin cansız bedeni, ikametin avlusunda bulunan çöp konteynerinin yanında tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan H.C.'nin psikolojik sorunlarının bulunduğu iddia edildi. S.C.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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