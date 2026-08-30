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Batman'da spor salonunda yangın: 30 kişi binada mahsur kaldı

Batman'da bir spor salonunda çıkan yangın sonucu içeride bulunan yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı.

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Batman'da spor salonunda yangın: 30 kişi binada mahsur kaldı

Batman'da faaliyet gösteren bir spor salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın paniği yaşandı.

Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun duman nedeniyle, o sırada içeride bulunan yaklaşık 30 kişi dışarı çıkamayarak binada mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine acil durum ekipleri sevk edildi.

Video Oynatma İkonu Batman'da alevler spor salonunu sardı

EKİPLER KURTARMA ÇALIŞMALARI İÇİN SEFERBER OLDU

İhbarın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık ve güvenlik önlemleri için polis ekibi yönlendirildi.

2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

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