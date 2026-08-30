Türkiye'nin yakın siyasi tarihinin en kritik kesitlerinde adı geçen Oral Çelik, Ankara'daki evinde istirahat ettiği sırada aniden rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirtilen Çelik, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Çelik, 67 yaşında yaşamını yitirdi. Ailesi, taziyeleri Malatya'daki Hüseyin Kırteke Taziye Evi'nde kabul edecek.

SİYASİ CİNAYETLER VE SUİKAST DOSYALARINDAKİ ŞÜPHELİ İSİM

1959 yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesinde doğan Oral Çelik'in adı, ilk olarak 1970'li yılların sonunda Malatya'daki siyasi şiddet olaylarında duyuldu. 1 Şubat 1979'da gazeteci Abdi İpekçi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma ve davalarda adı Mehmet Ali Ağca ile birlikte anılan Çelik, Ağca'nın 24 Kasım 1979'da Maltepe Askerî Cezaevi'nden firarıyla ilgili süreçte de gündeme geldi.

12 Eylül 1980 darbesinin ardından yurt dışına çıkan Çelik'in adı, 1980'li yıllarda Avrupa'daki çeşitli suç soruşturmalarında ve Bahçelievler Katliamı yargılamalarında da geçti. Çelik, daha sonra TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu'na verdiği ifadede Abdullah Çatlı ile birlikte ASALA'ya karşı bazı eylemlerde yer aldıklarını ileri sürdü. Türkiye'deki çeşitli yargılamaları ise beraat ve zamanaşımı kararlarıyla sonuçlandı.