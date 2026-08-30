Oral Çelik öldü: Abdi İpekçi ve Papa suikastı dosyalarında adı geçmişti
Abdi İpekçi suikastı ve Papa II. Jean Paul'e yönelik saldırı dosyalarında adı geçen Oral Çelik, beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde 67 yaşında hayatını kaybetti. Çelik'in cenazesi, 31 Ağustos Pazartesi günü memleketi Malatya'da toprağa verilecek.
Türkiye'nin yakın siyasi tarihinin en kritik kesitlerinde adı geçen Oral Çelik, Ankara'daki evinde istirahat ettiği sırada aniden rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirtilen Çelik, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Çelik, 67 yaşında yaşamını yitirdi. Ailesi, taziyeleri Malatya'daki Hüseyin Kırteke Taziye Evi'nde kabul edecek.
SİYASİ CİNAYETLER VE SUİKAST DOSYALARINDAKİ ŞÜPHELİ İSİM
1959 yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesinde doğan Oral Çelik'in adı, ilk olarak 1970'li yılların sonunda Malatya'daki siyasi şiddet olaylarında duyuldu. 1 Şubat 1979'da gazeteci Abdi İpekçi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma ve davalarda adı Mehmet Ali Ağca ile birlikte anılan Çelik, Ağca'nın 24 Kasım 1979'da Maltepe Askerî Cezaevi'nden firarıyla ilgili süreçte de gündeme geldi.
12 Eylül 1980 darbesinin ardından yurt dışına çıkan Çelik'in adı, 1980'li yıllarda Avrupa'daki çeşitli suç soruşturmalarında ve Bahçelievler Katliamı yargılamalarında da geçti. Çelik, daha sonra TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu'na verdiği ifadede Abdullah Çatlı ile birlikte ASALA'ya karşı bazı eylemlerde yer aldıklarını ileri sürdü. Türkiye'deki çeşitli yargılamaları ise beraat ve zamanaşımı kararlarıyla sonuçlandı.
PAPA SALDIRISI VE İTALYA'DAKİ BERAAT KARARI
Mehmet Ali Ağca'nın 13 Mayıs 1981'de Vatikan'da Papa II. Jean Paul'e düzenlediği suikast girişiminde "ikinci tetikçi" olduğu iddiasıyla uzun süre uluslararası kamuoyunun odağında yer alan Çelik, Fransa'da yakalanmasının ardından İtalya'da da yargılandı ve beraat etti. Dava sürecinde Abdullah Çatlı'nın Çelik lehine ifade verdiği de basına yansıdı. 1996 yılında Türkiye'ye iade edilen Çelik, daha sonra ticaretle uğraştı ve bir dönem Malatyaspor Kulübü Başkanlığı görevini yürüttü.
Oral Çelik Kimdir?
Doğum Yeri ve Tarihi: 1959, Malatya (Hekimhan) / 67 yaşında hayatını kaybetti.
Eğitimi: Malatya Turan Emeksiz Lisesi ve Sivas Eğitim Enstitüsü mezunudur.
Öne Çıktığı Olaylar: Abdi İpekçi suikastı organizasyonu, Mehmet Ali Ağca'nın Maltepe Cezaevi'nden kaçırılması, Papa II. Jean Paul suikastı girişimi iddiası, Bahçelievler Katliamı davası ve ASALA'ya karşı Avrupa'daki operasyonlar.
Yargı Süreçleri: Fransa'da uyuşturucu ve sahte pasaporttan 3 yıl hapis yattı. İtalya ve Türkiye'deki suikast/çete davalarından beraat etti ya da dosyaları zamanaşımından düştü.
Sivil Hayatı: 1996'da Türkiye'ye döndü, inşaat ve güvenlik sektöründe ticarete atıldı, 1998'de Malatyaspor Kulübü Başkanlığı yaptı.