İstanbul Fatih'te vahşet: Eşi ve kızını öldürdükten sonra intihar etti

Fatih'te aile arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkaran Mehmet Ali Yıldırım (72), eşi Söhöyla Yıldırım (61) ve kızı Elif Gülşah Yıldırım'ı (27) öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Yıldırım, eşi ve kızına ateş etti, ardından intihar etti. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

EŞİ VE KIZINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Olay, saat 15.30 sıralarında Hırka-i Şerif Mahallesi Gül Dede Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali Yıldırım ile eşi ve kızı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine silahını çıkaran Yıldırım, eşi Söhöyla Yıldırım ve kızı Elif Gülşah Yıldırım'a ateş etti. Yıldırım, daha sonra aynı silahla intihar etti.