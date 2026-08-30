Batman'da spor salonunda yangın: 3 kişi öldü

Batman'da faaliyet gösteren bir spor salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın paniği yaşandı.

Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun duman nedeniyle, o sırada içeride bulunan yaklaşık 30 kişi dışarı çıkamayarak binada mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine acil durum ekipleri sevk edildi.

Batman'da alevler spor salonunu sardı: 2 ölü

EKİPLER KURTARMA ÇALIŞMALARI İÇİN SEFERBER OLDU

İhbarın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık ve güvenlik önlemleri için polis ekibi yönlendirildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ

2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şanziment Sarıoğlu (44) ve Emine Yağri (42), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BATMAN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Batman Valisi Canalp, çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı:

"Yangından 11 vatandaşımız etkilendi. 1'i ağır, 8'inin sağlık durumu şu anda stabil. Maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili itfaiye kendi araştırmasını yapıyor. Başka herhangi bir vatandaşımızın izine rastlanmadı."

Yangına, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerince anında müdahale edildiği vurgulanan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Olayın ilk anından itibaren Vali Ekrem Canalp, yangın bölgesinde yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmiştir. Yoğun duman nedeniyle özel teçhizat ve ekipmanlarla spor salonuna giren ekiplerimiz, dumandan etkilenen 12 vatandaşımızı kurtararak ilimizdeki hastanelere sevk etmiştir. İtfaiye ekiplerince yapılan 4 detaylı tarama sonucunda bina içerisinde başka bir vatandaşımızın bulunmadığı tespit edilmiştir. Hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan 2'si müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Tedavisi süren 1 vatandaşımızın durumu ağır olup, 9 vatandaşımızın sağlık durumu ise stabildir. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemeler ile olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir."

BAKAN GÖKTAŞ'TAN TAZİYE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman'da spor salonunda çıkan yangına ilişkin, "Elim hadisede hayatını kaybeden personelimiz Emine Yani ve Şanzime Sarıgül'e Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Batman'da bir spor salonunda meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Elim hadisede hayatını kaybeden personelimiz Emine Yani ve Şanzime Sarıgül'e Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yangında yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden personelimiz Selda T.'nin bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde bir spor salonunda çıkan yangında ağır yaralanan 2 çocuk annesi Gülsüm Öztekin Tunç (27), tedavi gördüğü Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tunç'un cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Böylece yangında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.