Ağrıyı taklit eden yapay deri geliştirildi! Ne işe yarıyor?

Protez teknolojisinde dikkat çeken bir gelişmeye imza atan bilim insanları, ağrının bazı temel özelliklerini taklit ederek tehlikeli basıncı algılayabilen yapay deri geliştirdi. Protez ile vücut arasındaki basıncı takip eden sistem, doku hasarına yol açabilecek durumlarda erken uyarı verebiliyor.

Bilim insanları ağrıyı taklit eden yapay deri geliştirdi. (Haberde kullanılan görseller Wu Araştırma Grubu, Zhejiang Teknoloji Üniversitesi ve Takvim Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır.)

PROTEZLERDEKİ GİZLİ TEHLİKEYE ÇÖZÜM

Protez uzuvlar kullanıcıların yeniden yürümesine, koşmasına ve günlük yaşamını sürdürmesine yardımcı oluyor. Ancak protez yuvasının kalan uzva uyguladığı aşırı veya dengesiz basınç, zamanla rahatsızlık, iltihaplanma ve ülser gibi sorunlara yol açabiliyor.

Yeni geliştirilen sensör sistemi, tam da bu noktadaki basıncı takip ederek olası riskleri erkenden belirlemeyi amaçlıyor.