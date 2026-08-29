Eskişehir’de Yörük Yürüyüşü! Mehteranı görünce çocuk gibi sevindi
Eskişehir Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen “33. Geleneksel Ertuğrulgazi Şurası ve Yörük Etkinlikleri” kapsamında, 29 Ağustos günü saat 17.00'de Adalar bölgesinden başlayan Yörük Yürüyüşü, geleneksel kıyafetler giyen vatandaşlar ve mehteran takımı eşliğinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne kadar sürdü. Kortej geçişi sırasında Banka Caddesi'nde mehteranı coşkuyla karşılayan bir vatandaşın sevinci dikkat çekerken, yürüyüşün ardından Millet Bahçesi'nde halk oyunları ve geleneksel Türk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.
Eskişehir'de düzenlenen "Yörük Yürüyüşü" etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi. Korteje eşlik eden mehteran takımını "hoş geldiniz" diyerek karşılayıp adeta bir çocuk gibi sevinen bir adam, renkli görüntüler oluşturdu.
Eskişehir Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen "33. Geleneksel Ertuğrulgazi Şurası ve Yörük Etkinlikleri" sürüyor. Etkinlikler kapsamında bugün Yörük Yürüyüşü gerçekleştirildi. Atlılar, mehteran takımı ve geleneksel kıyafetler giyen çok sayıda vatandaş, saat 17.00'de Adalar'da toplanarak kortej oluşturdu.
Kentin işlek noktalarından geçen kortej halk tarafından alkışlanırken birçok vatandaş o anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı. Banka Caddesi'nde bir adam ise korteje eşlik eden mehteran takımını görünce adeta bir çocuk gibi sevindi. Mehteran takımını "hoş geldiniz!" diyerek karşılayan adam, marşlara eşlik etti.Eskişehir'de 33. Yörük Yürüyüşü yapıldı: Coşkulu anlar kamerada
Kortej, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yürüyüşünü tamamladı. Mehteran gösterileriyle başlayan program, protokol konuşmaları, halk oyunları gösterileri ve geleneksel Türk oyunlarıyla devam etti.