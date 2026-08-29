Eskişehir’de Yörük Yürüyüşü! Mehteranı görünce çocuk gibi sevindi

Eskişehir'de düzenlenen "Yörük Yürüyüşü" etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi. Korteje eşlik eden mehteran takımını "hoş geldiniz" diyerek karşılayıp adeta bir çocuk gibi sevinen bir adam, renkli görüntüler oluşturdu.

Eskişehir Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen "33. Geleneksel Ertuğrulgazi Şurası ve Yörük Etkinlikleri" sürüyor. Etkinlikler kapsamında bugün Yörük Yürüyüşü gerçekleştirildi. Atlılar, mehteran takımı ve geleneksel kıyafetler giyen çok sayıda vatandaş, saat 17.00'de Adalar'da toplanarak kortej oluşturdu.