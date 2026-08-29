Karşıyaka'da talihsiz kadın pitbull saldırısına uğradı: Parmağı koptu

"YETİŞMESELERDİ ÖLECEKTİM"

Yaşadığı korkunun sürdüğünü belirten Ayşe Ortan, o anları şu sözlerle anlattı:

"Marketin önünde bir köpek vardı ancak pitbull olduğunu anlamadım. Bir anda koşup köpeğimi sırtından kaptı. Bırakması için etraftan yardım istedim, kimse yaklaşamadı. Birisi köpeğin ağzına paspas sopası soktu. Sopa kırılınca parmağım hayvanın ağzında koptu. Sonradan adının Zafer olduğunu öğrendiğim bilinçli bir vatandaş, köpeği arka ayaklarından çekince hem köpeğim hem ben kurtulduk. Yetişmeselerdi ölecektim. İşimden oldum, köpek ortada olmadığı için hâlen korkudan sokağa çıkamıyorum. Devletin bu ağızlıksız köpek gezdirenlere karşı bir yasa çıkarmasını bekliyoruz."

Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlemesine göre tehlike arz eden hayvanlar arasında yer alan Amerikan Pitbull Terrier cinsi köpeklerin ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılması yasak.