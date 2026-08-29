Karşıyaka'da talihsiz kadın pitbull saldırısına uğradı: Parmağı koptu
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde tasmasız ve ağızlıksız olduğu belirtilen pitbull cinsi köpek, küçük köpeğiyle evine dönen 5 çocuk annesi Ayşe Ortan'a saldırdı. Saldırı sırasında sağ işaret parmağı kopan Ortan'ın parmağı, parçalandığı için ameliyatla yerine dikilemedi. Ortan, köpeğin hâlâ bulunamaması nedeniyle korkudan sokağa çıkamadığını söyledi.
Karşıyaka'da 5 çocuk annesi Ayşe Ortan'a ve köpeği Jelibon'a ağızlıksız halde gezdirilen pitbull cinsi köpek saldırdı.İzmir Karşıyaka'da pitbull saldırısı: 5 çocuk annesi kadının parmağı koptu
Olay, 19 Ağustos günü öğle saatlerinde Şemikler Mahallesi'nde meydana geldi. Hasta bakıcılığı yapan Ayşe Ortan, "Jelibon" isimli teriyer cinsi köpeğiyle fırından ekmek alıp evine dönerken apartmanının yakınındaki bir marketin önünde bulunan pitbull cinsi olduğu belirtilen köpeğin saldırısına uğradı.
MARKET ÖNÜNDE SALDIRI
Tasmasız ve ağızlıksız olduğu belirtilen pitbull, önce küçük köpeğe, ardından onu kurtarmaya çalışan Ayşe Ortan'a saldırdı. Çevredekilerin müdahalesi sırasında köpeğin ağzına sokulan paspas sopasının kırılmasının ardından Ortan'ın sağ işaret parmağı köpeğin ağzında koptu.
Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan Ortan, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. İki kez ameliyat edilen Ortan'ın kopan parmağı, aşırı parçalandığı için yerine dikilemedi.
Olayın ardından Ortan ve kızı, köpeğin sahibi olduğu belirtilen Sibel G. hakkında polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Sibel G.'nin köpeğin olayın ardından kaçtığını söylediği öğrenilirken Ortan, köpeğin sahibi tarafından bilinçli olarak saklanmış olabileceğinden şüphelendiğini belirtti.
"YETİŞMESELERDİ ÖLECEKTİM"
Yaşadığı korkunun sürdüğünü belirten Ayşe Ortan, o anları şu sözlerle anlattı:
"Marketin önünde bir köpek vardı ancak pitbull olduğunu anlamadım. Bir anda koşup köpeğimi sırtından kaptı. Bırakması için etraftan yardım istedim, kimse yaklaşamadı. Birisi köpeğin ağzına paspas sopası soktu. Sopa kırılınca parmağım hayvanın ağzında koptu. Sonradan adının Zafer olduğunu öğrendiğim bilinçli bir vatandaş, köpeği arka ayaklarından çekince hem köpeğim hem ben kurtulduk. Yetişmeselerdi ölecektim. İşimden oldum, köpek ortada olmadığı için hâlen korkudan sokağa çıkamıyorum. Devletin bu ağızlıksız köpek gezdirenlere karşı bir yasa çıkarmasını bekliyoruz."
Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlemesine göre tehlike arz eden hayvanlar arasında yer alan Amerikan Pitbull Terrier cinsi köpeklerin ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılması yasak.
HAKİM KARŞISINDA ŞİİR OKUYACAK
Aynı zamanda şiir yazdığını ve duruşma günü hâkime, köpeğin sahibine yönelik yazdığı bir şiiri okuyacağını belirten Ortan, tepkisini şu dizelerle dile getirdi:
"Bre gafil, neden takmadın köpeğine ağızlık? Olamaz bu kadar vicdansızlık, rahatlık. Aklında var mıydı yoksa biraz noksanlık? Kusura bakma, sen insan değilsin. Bu bir hata asla olamaz. Kul hakkı yüce divanda tartışılmaz. Hakim bey, takdir sizindir. Bu parmağı helal etmiyorum."
Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürerken köpeğin bulunması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.