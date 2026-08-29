Çürüyen meyveleri yiyen arılar sarhoş oldu: Saldırganlaşıp sokma riski artabilir

The Sun'ın haberine göre uzmanlar özellikle Hull bölgesindeki vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, yaban arısı sokmalarının bazı kişilerde hayatı tehdit edebilen anafilaksiye yol açabileceğine dikkat çekti. Yetkililer ayrıca yoğun kullanılan alanlarda bulunan yuvalara kişilerin kendi başlarına müdahale etmemesi, bunun yerine profesyonel haşere kontrol ekiplerinden yardım alınması gerektiğini vurguladı.

YAZ SONUNDA FERMENTE MEYVELERE AKIN EDİYORLAR

Çevre yetkililerinin değerlendirmelerine göre, yaban arısı kolonilerindeki işçi arıların yaz sonlarında davranışları değişebiliyor. Kraliçe arının kışa hazırlanması için ihtiyaç duyduğu nektarın büyük ölçüde sağlanmasının ardından işçi yaban arılarının daha fazla boşta kaldığı ve bu dönemde çürümeye başlayan, fermente olmuş meyvelere yöneldiği belirtiliyor.

Fermentasyon sırasında oluşan alkolü içeren meyveleri tüketen yaban arılarının sarhoş veya sersemlemiş hale gelebildiği, bunun da davranışlarını etkileyerek daha saldırgan görünmelerine neden olabileceği ifade ediliyor.

Fermente meyveler yaban arılarının davranışlarını etkileyebiliyor. (Görsel: Takvim foto arşivi)

"RAHATSIZ ETMEYİN" UYARISI

İngiliz Haşere Kontrol Derneği (BPCA) Teknik Departman Başkanı Natalie Bungay, yaban arılarının yalnızca insanlara tehdit oluşturan canlılar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Yaban arılarının tozlaşmaya katkı sağladığını ve doğadaki zararlı böceklerin kontrolünde önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Bungay, bu nedenle yaban arılarının mümkün olduğunca rahatsız edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Sarhoşlaşan yaban arıları daha saldırgan davranabiliyor.

YUVALARI ŞAŞIRTICI YERLERDE DE ORTAYA ÇIKABİLİYOR

Uzmanlara göre yaban arıları yuvalarını yalnızca ağaç kovukları veya kulübeler gibi bilinen alanlara kurmuyor. Tuvalet rezervuarları ve hatta müzik aletleri gibi oldukça sıra dışı noktalar da yaban arılarının yuva yapabildiği yerler arasında bulunuyor.

Özellikle insanların yoğun şekilde kullandığı alanlarda bir yuva tespit edilmesi halinde, yuvaya bireysel olarak müdahale edilmemesi tavsiye ediliyor. BPCA, profesyonel haşere kontrol görevlilerinin gerekli ekipman ve ürünlere sahip olduğunu belirterek bu tür durumlarda uzmanlardan yardım alınmasını öneriyor.

Yaz sonunda yaban arılarında sokma riski artabiliyor.

SOKMALAR BAZI KİŞİLER İÇİN HAYATİ RİSK TAŞIYOR

BPCA, özellikle Hull bölgesinde yaşayanları yaban arılarına karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Her sokma ciddi sonuç doğurmasa da bazı kişilerde arı sokması, anafilaksi adı verilen ve yaşamı tehdit edebilen ciddi bir alerjik reaksiyonu tetikleyebiliyor.

Bu nedenle yaban arılarının bulunduğu alanlarda dikkatli davranılması ve özellikle yuvaların bulunduğu bölgelere gereksiz şekilde yaklaşılmaması önem taşıyor.

İşçi yaban arıları yaz sonunda çürüyen meyvelere yöneliyor.

İNGİLİZ KIZILHAÇI'NDAN "KREDİ KARTI" TAVSİYESİ İngiliz Kızılhaçı da olası arı sokmalarına karşı vatandaşların ilk yardım konusunda hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Kurumun İlk Yardım Birimi Başkanı Joe Mulligan, deride iğne kalması durumunda bunun çıkarılması için cımbız yerine kredi kartının kenarının veya tırnağın kullanılmasını tavsiye etti. UZMANDAN UYARI Mulligan'a göre cımbızla sıkmak, iğneyle birlikte zehir kesesinin de baskı altında kalmasına ve zehrin deriye daha fazla enjekte edilmesine neden olabilir. YABAN ARILARINA KARŞI DİKKAT Uzmanların genel uyarısı ise açık: Yaz sonunda fermente meyvelerin bulunduğu alanlarda yaban arılarına yaklaşmamak, onları kışkırtmamak ve özellikle yuvalara kendi başına müdahale etmemek gerekiyor.