Bursa'da akılalmaz olay! Metamfetamini protez bacağında sakladı
Bursa'da otoyol gişelerinde durdurulan araçta gözaltına alınan Suriye uyruklu şüphelinin protez bacağından 830 gram metamfetamin çıktı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında ihbar üzerine bir aracı takibe aldı.Protez bacağın içinden 830 gram metamfetamin çıktı
PROTEZ BACAĞINA MADDE GİZLEDİ
Ekipler, aracı İstanbul-İzmir Otoyolu Osmangazi ilçesi Karabalçık Kuzey Gişeleri'nde saat 07.00 sıralarında durdurdu. Araçtaki Suriye uyruklu H.A. gözaltına alındı. H.A.'nın yapılan üst aramasında, protez bacağının içerisinde gizlenmiş halde paketlerde 830 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam