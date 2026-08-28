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Bursa'da akılalmaz olay! Metamfetamini protez bacağında sakladı

Bursa'da otoyol gişelerinde durdurulan araçta gözaltına alınan Suriye uyruklu şüphelinin protez bacağından 830 gram metamfetamin çıktı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa'da akılalmaz olay! Metamfetamini protez bacağında sakladı

Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında ihbar üzerine bir aracı takibe aldı.

Video Oynatma İkonu Protez bacağın içinden 830 gram metamfetamin çıktı
Bursada protez bacağın içine gizlenmiş 830 gram metamfetamin ele geçirildiBursada protez bacağın içine gizlenmiş 830 gram metamfetamin ele geçirildi
Bursa'da protez bacağın içine gizlenmiş 830 gram metamfetamin ele geçirildi

PROTEZ BACAĞINA MADDE GİZLEDİ

Ekipler, aracı İstanbul-İzmir Otoyolu Osmangazi ilçesi Karabalçık Kuzey Gişeleri'nde saat 07.00 sıralarında durdurdu. Araçtaki Suriye uyruklu H.A. gözaltına alındı. H.A.'nın yapılan üst aramasında, protez bacağının içerisinde gizlenmiş halde paketlerde 830 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ahsen Kaya
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam

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