İstanbul'da "masöz" ilanıyla fuhşa sürüklediler! 6 şüpheli adliyede
İstanbul’da internet üzerinden "masaj salonunda çalışacak bayan masöz aranıyor" ilanlarıyla kandırdıkları kadınları sahte profillerle fuhşa yönlendiren, bu süreçte mağdurların adına zorla kredi çektirerek ekonomik olarak köşeye sıkıştıran ve borç batağına sapladıkları kadınların gitmesine engel olan şebeke çökertildi; emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Türkiye genelinde fuhuş suçuna yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri İstanbul'da fuhuş yaptırıldığı tespit edilen masaj salonlarıyla ilgili soruşturma başlattı.
MASÖZ İLANI VERİP FUHŞA SÜRÜKLEDİLER
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin internet üzerinden verdikleri "Masaj salonunda çalışacak bayan masöz aranıyor" ilanlarına başvuran kadınları, yüksek kazanç vaatleriyle fuhuş yaptırmak için kandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle ağlarına dahil ettikleri kadınları pazarladıkları öğrenildi.
ADINA KREDİ ÇEKİP MECBUR BIRAKTILAR
Şüphelilerin ağlarına düşürdükleri bazı kadınların adına yüksek miktarda kredi çektikleri, bu sayede mağdurların gitmelerini engellemeye çalıştıkları da öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca internette sahte kadın resimleriyle oluşturdukları profiller üzerinden müşteri aradıkları da ortaya çıktı.
6 KİŞİ ADLİYEYEDE
Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında "Fuhşa teşvik, aracılıkk veya yer temin etmek" suçlarından işlem yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.