Fethiye'de feci kaza! Yamaç paraşütü kayalıklara çakıldı: 2 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Ölüdeniz Mahallesindeki Babadağ'da meydana gelen olayda, yamaç paraşütü pilotu Ali Kıdıl ile yanındaki Çin uyruklu turist Xiangrui Meng, yaklaşık 1900 metre yüksekteki uçuş pistinden tandem atlayış yaptı.

KAYALIKLARA ÇAKILDILAR

Kıdıl ile Meng, havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalıklara düştü. İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

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8 SAATLİK ÇALIŞMAYLA CESETLERE ULAŞILDI

Ekipler, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle kazazedelere ulaşmakta güçlük çekti. 8 saat süren çalışma sonucu Kıdıl ile Meng'in cansız bedenlerine ulaşıldı.

Bulundukları noktadan alınan cansız bedenler, helikopterle bölgeden tahliye edilerek Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.