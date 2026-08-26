Aynı kıraathane ikinci saldırı! Büyükçekmece'de kurşun yağmuru

İstanbul Büyükçekmece'de bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Motosikletle olay yerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler saldırının ardından kaçtı. Olay saat 22.00 sıralarında Mimaroba Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre şüpheli kişi ya da kişiler motosikletle kıraathanenin önüne geldi ve içeride bulunanlara silahla ateş açtı. Saldırıda 3 kişi yaralandı. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. 3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan 3 kişi daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Büyükçekmece'de kıraathaneye silahlı saldırı!

Büyükçekmece'de kıraathaneye silahlı saldırı (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır) MOTOSİKLETLE KAÇTILAR

Silahlı saldırının ardından şüpheli kişi ya da kişiler geldikleri motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri ise kıraathane ve çevresinde çalışma yaptı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.