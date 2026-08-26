Aynı kıraathane ikinci saldırı! Büyükçekmece'de kurşun yağmuru
Büyükçekmece'nin Mimaroba Mahallesi'nde motosikletle bir kıraathanenin önüne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler içeridekilere silahla ateş açtı. Saldırıda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken polis kaçan şüphelileri bulmak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Aynı kıraathaneye geçen hafta da motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.
İstanbul Büyükçekmece'de bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Motosikletle olay yerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler saldırının ardından kaçtı.
Olay saat 22.00 sıralarında Mimaroba Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre şüpheli kişi ya da kişiler motosikletle kıraathanenin önüne geldi ve içeride bulunanlara silahla ateş açtı.
Saldırıda 3 kişi yaralandı. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan 3 kişi daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
MOTOSİKLETLE KAÇTILAR
Silahlı saldırının ardından şüpheli kişi ya da kişiler geldikleri motosikletle olay yerinden uzaklaştı.
Polis ekipleri ise kıraathane ve çevresinde çalışma yaptı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.
İLK SALDIRI DEĞİL!
Olayla ilgili dikkat çeken bir başka bilgi ise aynı adresin daha önce de hedef alınmış olması oldu. Aynı kıraathaneye geçen hafta da motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.