Afyonkarahisar'da akılalmaz olay! Zabıta görevlisi engelli vatandaşa saldırdı

Afyonkarahisar'ın Bankalar Caddesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bölgede Pamuk şeker satan zihinsel engelli Hüseyin Saka (40), zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

ENGELLİ VATANDAŞA ZABITADAN TEKMELİ SALDIRI

Satış yapmamasına yönelik uyarıya tepki gösteren Saka ile zabıta arasında arbede yaşandı. Zabıta memurlarından biri, Hüseyin Saka'ya tekme ve yumruk savurdu ardından elindeki su şişesiyle boynuna vurdu.

Afyonkarahisar'da engelli satıcıya saldıran zabıta görevden uzaklaştırıldı

Afyonkarahisar'da pamuk şeker satan zihinsel engelli vatandaşa zabıtadan tekmeli saldırı. (Fotoğaf: DHA)

Diğer zabıta personeli de Saka'yı kolundan tutarak caddeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bir başka zabıta memuru da Saka'ya saldıran kişiyi uzaklaştırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle arbede sona erdi.

ZABITA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yaşananlar cep telefonuyla kayda alınıp, görüntüler sanal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerin ardından Afyonkarahisar Belediyesi açıklama yaptı. Açıklamada, zabıta memuru hakkında idari soruşturma başlatıldığı ve görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.