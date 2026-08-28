Hamam böceklerine kritik görev: Enkazlarda hayat kurtaracaklar

Ekibin önceki siber böcek modellerinde olduğu gibi, hamamböcekleri de elektrot ve mikroçip takılması sırasında uyuşturuluyor ve koşumlar çıkarıldıktan sonra diğer hamamböcekleri kadar uzun süre yaşıyorlar. (Fotoğraf: PR görseli/ The Guardian)

ELEKTRONİK SİSTEM ÇIKARILDIĞINDA YAŞAMLARINA DEVAM EDİYORLAR

Araştırmanın dikkat çeken noktalarından biri de böceklerin elektronik donanımla birlikte uzun süreli kullanımına ilişkin bulgular oldu. Mikroçip ve diğer elektronik bileşenlerin yerleştirilmesi sırasında böcekler anestezi altında tutuldu.

Araştırmacılar, sistemler çıkarıldıktan sonra böceklerin normal yaşamlarına devam edebildiğini belirtti. Bu durum, canlıların robotik platform olarak kullanılmasına yönelik çalışmalarda önemli bir değerlendirme noktası olarak öne çıkıyor.

HEDEF: GERÇEK AFETLERDE KULLANILACAK BÖCEK FİLOLARI Araştırmacılar, teknolojinin özellikle insanların ulaşmasının riskli veya fiziksel olarak mümkün olmadığı bölgelerde önemli avantaj sağlayabileceğini düşünüyor. DAR BOŞLUKLARDA GÖREV Küçük boyutları sayesinde dar boşluklarda ilerleyebilen böceklerin, kameraları aracılığıyla kurtarma ekiplerine çevre hakkında bilgi aktarması ve gerekli durumlarda tıbbi malzeme ulaştırması hedefleniyor. 5–10 YIL İÇİNDE FİLOLAR Uzmanların öngörüsüne göre teknoloji yeterli seviyeye ulaşırsa önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde siborg böceklerden oluşan filolar gerçek afet senaryolarında görev yapabilir. YENİ BİR DÖNEM Bu gelişme, arama kurtarma teknolojilerinde canlı organizmalar ile elektronik sistemlerin bir arada kullanılmasına dayanan yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.