İstanbul Şişli'de devrilen ağaç, park halindeki 2 aracın üzerine düştü. Ölenin ya da yaralananın olmadığı olayda yol trafiğe kapatıldı.

Şişli'de ağaç devrildi, yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki ağaç henüz bilinmeyen nedenle devrilerek park halindeki 2 aracın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken belediye ekipleri ağacı keserek kaldırmak için çalışma başlattı.

Devrilen ağaç, araçlarda oluşan hasar ve ekiplerin çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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