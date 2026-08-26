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Harbiye’de ağaç devrildi: 2 araç ezildi yol kapandı

İstanbul Şişli'de yol kenarında bulunan dev ağaç, henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası yolu trafiğe kapatarak dev ağacı kesip kaldırmak için çalışma başlattı.

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Harbiye’de ağaç devrildi: 2 araç ezildi yol kapandı

İstanbul Şişli'de devrilen ağaç, park halindeki 2 aracın üzerine düştü. Ölenin ya da yaralananın olmadığı olayda yol trafiğe kapatıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Harbiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Şişli'de ağaç devrildi, yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)Şişli'de ağaç devrildi, yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki ağaç henüz bilinmeyen nedenle devrilerek park halindeki 2 aracın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Harbiye’de ağaç devrildi: 2 araç ezildi yol kapandı-2

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken belediye ekipleri ağacı keserek kaldırmak için çalışma başlattı.

Devrilen ağaç, araçlarda oluşan hasar ve ekiplerin çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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