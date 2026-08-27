Diyarbakır'da, boşanma sürecinde olduğu ve yaklaşık iki aydır ayrı yaşadığı eşi Sultan Akdemir'i (32) evladını gösterme bahçesiyle bir parkta buluşmaya ikna eden E.A., silahlı saldırı düzenledi.

Çocuğu kucağındayken peş peşe edilen ateş sonucu ağır yaralanan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Suç aletiyle birlikte yanındaki çocuğu da alarak olay yerinden kaçan saldırganın kayıplara karışma anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından kucağında çocuğuyla vurulan kadın hayatını kaybetti