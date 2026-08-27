Diyarbakır'da kan donduran olay: Çocuğunu görme bahanesiyle parka çağırdığı eşini katletti
Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşi Sultan Akdemir'i çocuğunu gösterme bahçesiyle parka çağırıp çocuğu kucağındayken eşini silahla vurarak öldüren E.A., çocuğu alarak olay yerinden kaçtı.
Diyarbakır'da, boşanma sürecinde olduğu ve yaklaşık iki aydır ayrı yaşadığı eşi Sultan Akdemir'i (32) evladını gösterme bahçesiyle bir parkta buluşmaya ikna eden E.A., silahlı saldırı düzenledi.
Çocuğu kucağındayken peş peşe edilen ateş sonucu ağır yaralanan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Suç aletiyle birlikte yanındaki çocuğu da alarak olay yerinden kaçan saldırganın kayıplara karışma anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.
ÇOCUK ANNESİNİN KUCAĞINDAYKEN ART ARDA ATEŞ ETTİ
Olay, akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi İstasyon Bulvarı'ndaki bir parkın önünde meydana geldi. İddiaya göre, Sultan Akdemir şiddet gördüğü gerekçesiyle yaklaşık 2 aydır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi E.A.'nın çocuğunu görme bahanesiyle kendisini parka çağırması üzerine buluşma yerine gitti. E.A., Sultan Akdemir'den çocuğu alarak uzaklaşmak istedi.
Bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada yanında getirdiği tabancayı çıkaran E.A., Sultan Akdemir'e art arda ateş etti.
SALDIRGAN ÇOCUĞU ALARAK KAÇTI
Kurşunların isabet ettiği kadın yere yığılırken saldırgan eş E.A., çocuğu da alarak bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sultan Akdemir, ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Sultan Akdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Akdemir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
SİLAHI ÇIKARDIĞI ANDA ARBEDE YAŞANDI
Öten yandan olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde E.A.'nın silahı çıkardığı sırada Sultan Akdemir'in eşinin elini tutmaya çalıştığı çift arasında kısa süreli arbede yaşandığı yer aldı. Polis ekipleri kaçan E.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
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