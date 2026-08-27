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Diyarbakır'da kan donduran olay: Çocuğunu görme bahanesiyle parka çağırdığı eşini katletti

Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşi Sultan Akdemir'i çocuğunu gösterme bahçesiyle parka çağırıp çocuğu kucağındayken eşini silahla vurarak öldüren E.A., çocuğu alarak olay yerinden kaçtı.

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Diyarbakır'da kan donduran olay: Çocuğunu görme bahanesiyle parka çağırdığı eşini katletti

Diyarbakır'da, boşanma sürecinde olduğu ve yaklaşık iki aydır ayrı yaşadığı eşi Sultan Akdemir'i (32) evladını gösterme bahçesiyle bir parkta buluşmaya ikna eden E.A., silahlı saldırı düzenledi.

Çocuğu kucağındayken peş peşe edilen ateş sonucu ağır yaralanan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Suç aletiyle birlikte yanındaki çocuğu da alarak olay yerinden kaçan saldırganın kayıplara karışma anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Video Oynatma İkonu Boşanma aşamasındaki eşi tarafından kucağında çocuğuyla vurulan kadın hayatını kaybetti

Saldırgan E.A., çocuğu kucağındayken annesine peş peşe ateş etti. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)Saldırgan E.A., çocuğu kucağındayken annesine peş peşe ateş etti. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

ÇOCUK ANNESİNİN KUCAĞINDAYKEN ART ARDA ATEŞ ETTİ

Olay, akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi İstasyon Bulvarı'ndaki bir parkın önünde meydana geldi. İddiaya göre, Sultan Akdemir şiddet gördüğü gerekçesiyle yaklaşık 2 aydır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi E.A.'nın çocuğunu görme bahanesiyle kendisini parka çağırması üzerine buluşma yerine gitti. E.A., Sultan Akdemir'den çocuğu alarak uzaklaşmak istedi.

Sultan Akdemir, 2 aydır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi E.A.’nın çocuğunu görme bahanesiyle kendisini parka çağırması üzerine buluşma yerine gitti.Sultan Akdemir, 2 aydır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi E.A.’nın çocuğunu görme bahanesiyle kendisini parka çağırması üzerine buluşma yerine gitti.

Bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada yanında getirdiği tabancayı çıkaran E.A., Sultan Akdemir'e art arda ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği kadın yere yığıldı, saldırgan eş E.A. çocuğu da alarak bölgeden uzaklaştı.Kurşunların isabet ettiği kadın yere yığıldı, saldırgan eş E.A. çocuğu da alarak bölgeden uzaklaştı.

SALDIRGAN ÇOCUĞU ALARAK KAÇTI

Kurşunların isabet ettiği kadın yere yığılırken saldırgan eş E.A., çocuğu da alarak bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sultan Akdemir, ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Sultan Akdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Akdemir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sultan Akdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Sultan Akdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SİLAHI ÇIKARDIĞI ANDA ARBEDE YAŞANDI

Öten yandan olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde E.A.'nın silahı çıkardığı sırada Sultan Akdemir'in eşinin elini tutmaya çalıştığı çift arasında kısa süreli arbede yaşandığı yer aldı. Polis ekipleri kaçan E.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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