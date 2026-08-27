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Okyanusun dibinde akılalmaz manzara! Tonlarca beyaz eşya bulundu

Meksika Körfezi'nde batık gemi arayan NOAA ekibi, yaklaşık 1,5 kilometre derinlikte beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Deniz tabanında kayıp bir gemi yerine, beyaz eşya yüklü bir konteyner ve çevresine saçılmış çamaşır makineleri, buzdolapları ve dondurucular bulundu.

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Okyanusun dibinde akılalmaz manzara! Tonlarca beyaz eşya bulundu

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) bilim insanları, 2017 yılında Meksika Körfezi'nde olası bir batığı araştırmak üzere Okeanos Explorer gemisiyle keşif gerçekleştirdi.

NOAA bilim insanları, 2017 yılında Meksika Körfezi'nde olası bir batığı araştırmaya başladı. (Haberin fotoğrafları ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (NOAA) alınmıştır.)NOAA bilim insanları, 2017 yılında Meksika Körfezi'nde olası bir batığı araştırmaya başladı. (Haberin fotoğrafları ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (NOAA) alınmıştır.)

BATIK ARARKEN BEKLENMEDİK KEŞİF

ScienceAlert'te yer alan habere göre deniz biyoloğu Diva Amon ve ekinodermolog Charles Messing'in öncülüğündeki ekip, sonar verilerinde yaklaşık 1,5 kilometre derinlikte gemi enkazını andıran bir yapı tespit etti.

Uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) hedefe yaklaştığında ise ekip beklediğinden çok farklı bir manzarayla karşılaştı. Deniz tabanında çok sayıda beyaz küp şeklindeki nesne ve parçalanmış metal yapılar bulunuyordu.

Ekip, yaklaşık 1,5 kilometre derinlikte sonar cihazıyla şüpheli bir yapı tespit etti.Ekip, yaklaşık 1,5 kilometre derinlikte sonar cihazıyla şüpheli bir yapı tespit etti.

DENİZ TABANINDA BEYAZ EŞYA YIĞINI

Yakından incelendiğinde, küp şeklindeki cisimlerin buzdolabı, derin dondurucu ve çamaşır makineleri olduğu anlaşıldı. Eşyaların bir kısmı büyük bir nakliye konteynerinden çevreye saçılmıştı.

ROV ile bölgeye ulaşan bilim insanları, beklenmedik bir manzarayla karşılaştı.ROV ile bölgeye ulaşan bilim insanları, beklenmedik bir manzarayla karşılaştı.

Üzerinde çeşitli talimatların yer aldığı metal bir tablet de enkazın arasında bulundu. Yazıların yalnızca bazı bölümleri okunabilir durumdaydı. Konteyner ve cihazlar üzerindeki işaretler, yükün farklı markalara ait beyaz eşyalardan oluştuğunu ortaya koydu.

Deniz tabanında çok sayıda çamaşır makinesi, buzdolabı ve derin dondurucu bulundu.Deniz tabanında çok sayıda çamaşır makinesi, buzdolabı ve derin dondurucu bulundu.

FIRTINADA DENİZE DÜŞTÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

NOAA ekibi, konteynerin fırtınalı hava koşulları sırasında bir yük gemisinden düşmüş olabileceğini değerlendirdi. Konteynerin kimlik numarası ve üzerindeki işaretler de inceleme sırasında kaydedildi.

Beyaz eşyaların büyük bölümünün bir nakliye konteynerinden çevreye saçıldığı belirlendi.Beyaz eşyaların büyük bölümünün bir nakliye konteynerinden çevreye saçıldığı belirlendi.

Dünya Denizcilik Konseyi verilerine göre, her yıl yüz milyonlarca konteyner deniz yoluyla taşınıyor ve bunların yüzlercesi ile 1000'den fazlası çeşitli nedenlerle denizde kaybolabiliyor. Kayıp konteynerlerin deniz tabanında parçalanmasının ise yüzlerce yıl sürebileceği belirtiliyor.

Enkaz alanında beyaz eşyaların kullanımına ilişkin talimatların bulunduğu metal bir tablet de keşfedildi.Enkaz alanında beyaz eşyaların kullanımına ilişkin talimatların bulunduğu metal bir tablet de keşfedildi.

DERİN DENİZ CANLILARI ENKAZI YUVA YAPTI

Bilim insanlarının "Derinlemesine Temizlik" adını verdiği enkaz alanı, yalnızca insan kaynaklı atıkların etkisini değil, deniz canlılarının bu yapılara nasıl uyum sağladığını da gözler önüne serdi.

Mercanlar, hidroidler ve balıklar, enkazdaki yapıları yaşam alanı olarak kullanmaya başladı.Mercanlar, hidroidler ve balıklar, enkazdaki yapıları yaşam alanı olarak kullanmaya başladı.

Mercanlar ve hidroidler metal yüzeylere tutunurken, bir balığın da konteynerin gölgesine saklandığı görüldü. Keşif, okyanusun en uzak ve derin bölgelerinin dahi insan faaliyetlerinden tamamen bağımsız olmadığını ortaya koyarken, deniz tabanına ulaşan atıkların uzun vadeli çevresel etkilerine de dikkat çekti.

Keşif nerede yapıldı?
Meksika Körfezi'nde, deniz yüzeyinin yaklaşık 1,5 kilometre altında yapıldı.
Bilim insanları ne arıyordu?
Olası bir batık gemiyi araştırıyorlardı.
Ne buldular?
Deniz tabanında çok sayıda beyaz eşya ve parçalanmış bir nakliye konteyneri buldular.
Hangi beyaz eşyalar bulundu?
Buzdolapları, derin dondurucular ve çamaşır makineleri bulundu.
Beyaz eşyalar nasıl denize ulaştı?
Konteynerin fırtınalı hava sırasında bir yük gemisinden düşmüş olabileceği değerlendirildi.
Keşif ne zaman yapıldı?
Araştırma 2017 yılında gerçekleştirildi.
Araştırmayı hangi kurum yaptı?
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ekibi gerçekleştirdi.
Enkazda başka ne bulundu?
Üzerinde talimatlar bulunan metal bir tablet de keşfedildi.
Deniz canlıları enkazı kullanıyor mu?
Evet. Mercanlar ve hidroidler metal yapılara tutunurken, bir balığın da enkazın gölgesinde saklandığı görüldü.
Keşif neden önemli?
Okyanusun derin bölgelerinin dahi insan kaynaklı atıklardan etkilendiğini gösteriyor.

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