Okyanusun dibinde akılalmaz manzara! Tonlarca beyaz eşya bulundu
Meksika Körfezi'nde batık gemi arayan NOAA ekibi, yaklaşık 1,5 kilometre derinlikte beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Deniz tabanında kayıp bir gemi yerine, beyaz eşya yüklü bir konteyner ve çevresine saçılmış çamaşır makineleri, buzdolapları ve dondurucular bulundu.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) bilim insanları, 2017 yılında Meksika Körfezi'nde olası bir batığı araştırmak üzere Okeanos Explorer gemisiyle keşif gerçekleştirdi.
BATIK ARARKEN BEKLENMEDİK KEŞİF
ScienceAlert'te yer alan habere göre deniz biyoloğu Diva Amon ve ekinodermolog Charles Messing'in öncülüğündeki ekip, sonar verilerinde yaklaşık 1,5 kilometre derinlikte gemi enkazını andıran bir yapı tespit etti.
Uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) hedefe yaklaştığında ise ekip beklediğinden çok farklı bir manzarayla karşılaştı. Deniz tabanında çok sayıda beyaz küp şeklindeki nesne ve parçalanmış metal yapılar bulunuyordu.
DENİZ TABANINDA BEYAZ EŞYA YIĞINI
Yakından incelendiğinde, küp şeklindeki cisimlerin buzdolabı, derin dondurucu ve çamaşır makineleri olduğu anlaşıldı. Eşyaların bir kısmı büyük bir nakliye konteynerinden çevreye saçılmıştı.
Üzerinde çeşitli talimatların yer aldığı metal bir tablet de enkazın arasında bulundu. Yazıların yalnızca bazı bölümleri okunabilir durumdaydı. Konteyner ve cihazlar üzerindeki işaretler, yükün farklı markalara ait beyaz eşyalardan oluştuğunu ortaya koydu.
FIRTINADA DENİZE DÜŞTÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR
NOAA ekibi, konteynerin fırtınalı hava koşulları sırasında bir yük gemisinden düşmüş olabileceğini değerlendirdi. Konteynerin kimlik numarası ve üzerindeki işaretler de inceleme sırasında kaydedildi.
Dünya Denizcilik Konseyi verilerine göre, her yıl yüz milyonlarca konteyner deniz yoluyla taşınıyor ve bunların yüzlercesi ile 1000'den fazlası çeşitli nedenlerle denizde kaybolabiliyor. Kayıp konteynerlerin deniz tabanında parçalanmasının ise yüzlerce yıl sürebileceği belirtiliyor.
DERİN DENİZ CANLILARI ENKAZI YUVA YAPTI
Bilim insanlarının "Derinlemesine Temizlik" adını verdiği enkaz alanı, yalnızca insan kaynaklı atıkların etkisini değil, deniz canlılarının bu yapılara nasıl uyum sağladığını da gözler önüne serdi.
Mercanlar ve hidroidler metal yüzeylere tutunurken, bir balığın da konteynerin gölgesine saklandığı görüldü. Keşif, okyanusun en uzak ve derin bölgelerinin dahi insan faaliyetlerinden tamamen bağımsız olmadığını ortaya koyarken, deniz tabanına ulaşan atıkların uzun vadeli çevresel etkilerine de dikkat çekti.