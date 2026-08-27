Okyanusun dibinde akılalmaz manzara! Tonlarca beyaz eşya bulundu

ROV ile bölgeye ulaşan bilim insanları, beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Üzerinde çeşitli talimatların yer aldığı metal bir tablet de enkazın arasında bulundu. Yazıların yalnızca bazı bölümleri okunabilir durumdaydı. Konteyner ve cihazlar üzerindeki işaretler, yükün farklı markalara ait beyaz eşyalardan oluştuğunu ortaya koydu.

Deniz tabanında çok sayıda çamaşır makinesi, buzdolabı ve derin dondurucu bulundu. FIRTINADA DENİZE DÜŞTÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR NOAA ekibi, konteynerin fırtınalı hava koşulları sırasında bir yük gemisinden düşmüş olabileceğini değerlendirdi. Konteynerin kimlik numarası ve üzerindeki işaretler de inceleme sırasında kaydedildi.

Beyaz eşyaların büyük bölümünün bir nakliye konteynerinden çevreye saçıldığı belirlendi. Dünya Denizcilik Konseyi verilerine göre, her yıl yüz milyonlarca konteyner deniz yoluyla taşınıyor ve bunların yüzlercesi ile 1000'den fazlası çeşitli nedenlerle denizde kaybolabiliyor. Kayıp konteynerlerin deniz tabanında parçalanmasının ise yüzlerce yıl sürebileceği belirtiliyor.

Enkaz alanında beyaz eşyaların kullanımına ilişkin talimatların bulunduğu metal bir tablet de keşfedildi. DERİN DENİZ CANLILARI ENKAZI YUVA YAPTI Bilim insanlarının "Derinlemesine Temizlik" adını verdiği enkaz alanı, yalnızca insan kaynaklı atıkların etkisini değil, deniz canlılarının bu yapılara nasıl uyum sağladığını da gözler önüne serdi.