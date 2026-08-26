Side’de tarihin kapıları açıldı! 390 metrelik antik cadde keşfi

Caddenin kuzeyinde MS. 2. yüzyıla ait bir stoa bulundu.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından "Side'de tarihin görkemli kapılarından birini daha gün yüzüne çıkardık" diyerek duyurduğu çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:



"Side'de tarihin görkemli kapılarından birini daha gün yüzüne çıkardık. Yaklaşık 390 metre uzunluğundaki b Caddesi'nde tamamladığımız kazılar, Side'nin Roma'dan Geç Antik Çağ'a uzanan dönüşümüne ilişkin önemli izler ortaya koydu. Caddenin anıtsal girişlerinden Herakles Kapısı, Herakles'in On İki İşi'ni betimleyen kabartmaları; Athena, Zeus, Artemis, Hygeia ve Tykhe tasvirlerinin yer aldığı kasetleriyle öne çıkıyor. MS. 3. yüzyılın başlarına ait bu kabartmaların Geç Antik Çağ'da kapının yapımında yeniden kullanıldığı anlaşılıyor. MS. 5. yüzyılda Piskoposluk Sarayı kompleksiyle birlikte yeniden düzenlenen bu güzergâh, Doğu Kapısı'ndan kente ulaşanları karşılayan anıtsal bir kent aksına dönüşmüş. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında Side'nin çok katmanlı tarihini ortaya çıkarmaya, korumaya ve geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz ile kazı heyetimize, bu kıymetli çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Stoa üzerinde üç anıtsal giriş tespit edildi.



HERAKLES KAPISI KABARTMALARIYLA ÖNE ÇIKIYOR



Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazıları tamamlanan yaklaşık 390 metre uzunluğundaki b Caddesi'nin kuzeyinde, MS. 2. yüzyılda doğu-batı doğrultusunda uzanan bir stoa ile bunun gerisinde çok sayıda mekânın bulunduğu belirlendi. Günümüze ulaşan söve ve eşik taşları, caddenin Roma Dönemi'ndeki mimari düzenine ilişkin izler taşıyor.

Herakles Kapısı, kabartmalarıyla kazıların en dikkat çekici buluntularından biri oldu.



ÜÇ ANITSAL GİRİŞ TESPİT EDİLDİ Stoa üzerinde batıdan doğuya doğru Batı Kapısı, Herakles Kapısı ve Kuzey Hamamı Kapısı olarak adlandırılan üç anıtsal giriş tespit edildi.

Bunların arasında Herakles Kapısı, mimari elemanlarındaki kabartmalarıyla dikkati çekiyor. Herakles'in On İki İşi'nin işlendiği kabartmaların yanı sıra kasetlerde Athena, Zeus, Artemis, Hygeia ve Tykhe tasvirleri yer alıyor. MS. 3. yüzyılın başlarına tarihlenen bu kabartmaların, Geç Antik Çağ'da Herakles Kapısı inşa edilirken devşirme malzeme olarak yeniden kullanıldığı belirlendi.

Kapıda Herakles’in On İki İşi’ni anlatan kabartmalar yer alıyor.



PİSKOPOSLUK SARAYIYLA BİRLİKTE CADDE YENİDEN ŞEKİLLENDİ



Side Antik Kenti'ndeki b Caddesi'nin görünümü MS. 5. yüzyılda önemli ölçüde değişti. Caddenin kuzeyindeki geniş alanın Piskoposluk Sarayı kompleksinin bir parçası hâline gelmesiyle daha önce stoaya açılan girişlerin bir bölümü kapatıldı, kuzey stoa üzerinde yeni anıtsal girişler oluşturuldu.