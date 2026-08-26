Tıkla Gelsin PS5 kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: Asil ve yedek talihliler belli oldu
Tıkla Gelsin PS5 Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Playstation 5 Slim Digital Edition (825 Gb SSD Oyun Konsolu + 2. PS5 Kol + PS5 Şarj İstasyonu) için 20.08.2026 tarihinde yapılan çekilişe 2.347.605 katılım gerçekleşti. Asil talihlilerin 10.09.2026, yedek talihlilerin ise 25.09.2026 tarihine kadar gerekli belgelerle başvuru yapması gerekiyor. İkramiye son teslim tarihi ise 31.10.2026 olarak açıklandı.
Tıkla Gelsin PS5 Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Playstation 5 Slim Digital Edition (825 Gb SSD Oyun Konsolu + 2. PS5 Kol + PS5 Şarj İstasyonu) kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu.
Playstation 5 Slim Digital Edition (825 Gb SSD Oyun Konsolu + 2. PS5 Kol + PS5 Şarj İstasyonu) Asil Talihlileri:
|Ad Soyad
|Şehir
|Duru Ada Boyaalıcı
|İstanbul
|Şafak Akgün
|Şevdar Gökalp / Diyarbakır
|Mehmet Ali Erduran
|İstanbul
|Şeyma Kişmir
|İstanbul
|Mehmet Taş
|Çankırı
|Serap Baştürk
|Denizli
|Ahmet Zahit Şeker
|İstanbul
|Berat Kıran
|Zonguldak
|İrem Özden
|Erzincan
|Murat Koç
|Doğan Efe / İstanbul
|Bekir Karatay
|Kayseri
|Hilal Kaçmaz
|İzmir
|Özge Yazıcı
|İstanbul
|Kenan Tutar
|Muğla
|Harun Yurtseven
|Dorna Okut / Aydın
|Mete Can Günay
|Muğla
|Maide Sarı
|Kübra Akdemir / Diyarbakır
|Nilüfer Çevik
|Yusuf Anıl Aydın
|Selen Tarlabölen
|Ankara
|Cennet Alaçam
|Ömer Faruk Özkan / Şanlıurfa
|Burak Enes Uysal
|Uşak
|Fethi Başer
|Ankara
|Hakan Duman
|Kayseri
|Hande Can
|Tekirdağ
|Betül Bilgi
|İstanbul
|Emin Kaya
|Ankara
|Nurhan Alemdar
|Bursa
|Gökdeniz Karatoprak
|Denizli
|Hilal Akyol
|Emir Yasin Boran / Adana
|Görkem Gümüştaş
|Ordu
|Nuh Çakır
|Kayseri
|Yusuf Turan
|İstanbul
|Orçun Yaman
|Hakan Çardak / İstanbul
|Ali Uysal
|İstanbul
|Adem Öner
|Antalya
|Bahadır Kaya
|Berat Yılmza
|Kübra Atasever
|İstanbul
|Hüsnü Türkoğlu
|Denizli
|Damla Günay
|Ankara
|Aykut Zeytun
|İstanbul
|Gülsüm Sevinç
|Çekmeköy
|Nursima Erdoğan
|İstanbul
|Solmaz Gül Özşen
|Kayseri
|Semra Cömert
|Denizli
|Aleyna Tekin
|Taner Akkan
|Hazal Gür
|Balıkesir
|Fatih Canbey
|İstanbul
|Meltem Aktas
|Muğla
|Berra Nur Balcı
|İstanbul
|Ayfer Özer
|İstanbul
|Alikağan Çakır
|Muğla
|Ronya Zin Mehmetoğlu
|Berfin Yazar / Mersin
|İpek Kara
|Bartın
|Nur Sait Akkuş
|Halime Barış
|Emre Ön
|İstanbul
|Doğuhan Avcıoğlu
|Rojhat Özdemir / Manisa
Playstation 5 Slim Digital Edition (825 Gb SSD Oyun Konsolu + 2. PS5 Kol + PS5 Şarj İstasyonu) Yedek Talihlileri:
|Sıra No
|Ad Soyad
|Şehir
|1
|Alper Çavuş
|-
|2
|Ayşe Su Avcan
|-
|3
|Ege Özkan
|İstanbul
|4
|Anna Yıldım
|Konya
|5
|Hayati Karadere
|İstanbul
|6
|Özge Balıkcı
|-
|7
|Yasemen Adiyaman
|-
|8
|Ahmet Şükrü Koç
|İstanbul
|9
|Bengisu Özbahçe Koçak
|Ankara
|10
|Burak Erbilek
|İstanbul
|11
|Beren Nogay
|-
|12
|İlayda Başkan
|İstanbul
|13
|Oğuzhan Tuğberk Abak
|Aydın
|14
|Irmak Erdoğan
|Antalya
|15
|Sevgi Kurtulmuş
|-
|16
|Muzaffer Erdoğan
|Kocaeli
|17
|Yusuf Çelik
|Denizli
|18
|Sezer Çağatay
|-
|19
|Betül Özer
|-
|20
|Şenol Suat
|Ankara
|21
|Pınar Maraz
|-
|22
|Simge Özmen
|Tekirdağ
|23
|Mert Çelik
|İstanbul
|24
|Şahin Tekin
|Tekirdağ
|25
|Fatih Emirhan Yenilmez
|Karabük
|26
|Zeynep Çakar
|İstanbul
|27
|Nermin Bilgen
|Antalya
|28
|Ege Gökçek
|İstanbul
|29
|Emir Gökköz
|İstanbul
|30
|Fırat Urul
|İstanbul
|31
|Egemen Can
|İstanbul
|32
|Ebru Kayacanoğlu
|İstanbul
|33
|Efe Karabaş
|Amasya
|34
|Nisa Gürer
|Gümüşhane
|35
|Ninos Türker
|Mardin
|36
|Muhammet Kutucu
|-
|37
|Alihan Özdemir
|-
|38
|Dilek Durusu Çiftçi
|Denizli
|39
|Miraç İnan
|İstanbul
|40
|Onuralp Ulusoy
|İzmir
|41
|Kübra Alçiçek
|-
|42
|Senem Karamukluoglu
|Sivas
|43
|Berk Tezler
|Ankara
|44
|Salih Kaan Karataş
|İstanbul
|45
|Yeliz Okal
|Denizli
|46
|Barış Gök
|Antalya
|47
|Şükrü Ebrar Kılıç
|İstanbul
|48
|Emre Davarcı
|İstanbul
|49
|Alperen Çakıroğlu
|-
|50
|Elif Eylül Baykal
|Bursa
|51
|Arzu Taşcı
|İstanbul
|52
|Eren Özkal
|Denizli
|53
|Bilgen Canpek
|-
|54
|Alper Çavuşoğlu
|-
|55
|Yakup Beyazdağ
|İstanbul
|56
|Arzu İmrağ
|-
|57
|Can Kaplan
|Ankara
|58
|Kübra Selvi
|İstanbul
|59
|Elif Aca
|İstanbul
|60
Başvuru tarihleri ve kampanya şartları
Bu kampanya MPİ'nin 18.06.2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-92318 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 20.08.2026 tarihinde yapılan çekilişe 2.347.605 katılım gerçekleşmiştir.
İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 10.09.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 25.09.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar.
Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Ata Express Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.
Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir.
İkramiye son teslim tarihi 31.10.2026'dır.
ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir.
Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.
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