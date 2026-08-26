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Tıkla Gelsin PS5 kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: Asil ve yedek talihliler belli oldu

Tıkla Gelsin PS5 Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Playstation 5 Slim Digital Edition (825 Gb SSD Oyun Konsolu + 2. PS5 Kol + PS5 Şarj İstasyonu) için 20.08.2026 tarihinde yapılan çekilişe 2.347.605 katılım gerçekleşti. Asil talihlilerin 10.09.2026, yedek talihlilerin ise 25.09.2026 tarihine kadar gerekli belgelerle başvuru yapması gerekiyor. İkramiye son teslim tarihi ise 31.10.2026 olarak açıklandı.

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Tıkla Gelsin PS5 kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: Asil ve yedek talihliler belli oldu

Tıkla Gelsin PS5 Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Playstation 5 Slim Digital Edition (825 Gb SSD Oyun Konsolu + 2. PS5 Kol + PS5 Şarj İstasyonu) kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu.

Playstation 5 Slim Digital Edition (825 Gb SSD Oyun Konsolu + 2. PS5 Kol + PS5 Şarj İstasyonu) Asil Talihlileri:

Ad SoyadŞehir
Duru Ada Boyaalıcıİstanbul
Şafak AkgünŞevdar Gökalp / Diyarbakır
Mehmet Ali Erduranİstanbul
Şeyma Kişmirİstanbul
Mehmet TaşÇankırı
Serap BaştürkDenizli
Ahmet Zahit Şekerİstanbul
Berat KıranZonguldak
İrem ÖzdenErzincan
Murat KoçDoğan Efe / İstanbul
Bekir KaratayKayseri
Hilal Kaçmazİzmir
Özge Yazıcıİstanbul
Kenan TutarMuğla
Harun YurtsevenDorna Okut / Aydın
Mete Can GünayMuğla
Maide SarıKübra Akdemir / Diyarbakır
Nilüfer ÇevikYusuf Anıl Aydın
Selen TarlabölenAnkara
Cennet AlaçamÖmer Faruk Özkan / Şanlıurfa
Burak Enes UysalUşak
Fethi BaşerAnkara
Hakan DumanKayseri
Hande CanTekirdağ
Betül Bilgiİstanbul
Emin KayaAnkara
Nurhan AlemdarBursa
Gökdeniz KaratoprakDenizli
Hilal AkyolEmir Yasin Boran / Adana
Görkem GümüştaşOrdu
Nuh ÇakırKayseri
Yusuf Turanİstanbul
Orçun YamanHakan Çardak / İstanbul
Ali Uysalİstanbul
Adem ÖnerAntalya
Bahadır KayaBerat Yılmza
Kübra Ataseverİstanbul
Hüsnü TürkoğluDenizli
Damla GünayAnkara
Aykut Zeytunİstanbul
Gülsüm SevinçÇekmeköy
Nursima Erdoğanİstanbul
Solmaz Gül ÖzşenKayseri
Semra CömertDenizli
Aleyna TekinTaner Akkan
Hazal GürBalıkesir
Fatih Canbeyİstanbul
Meltem AktasMuğla
Berra Nur Balcıİstanbul
Ayfer Özerİstanbul
Alikağan ÇakırMuğla
Ronya Zin MehmetoğluBerfin Yazar / Mersin
İpek KaraBartın
Nur Sait AkkuşHalime Barış
Emre Önİstanbul
Doğuhan AvcıoğluRojhat Özdemir / Manisa

Playstation 5 Slim Digital Edition (825 Gb SSD Oyun Konsolu + 2. PS5 Kol + PS5 Şarj İstasyonu) Yedek Talihlileri:

Sıra NoAd SoyadŞehir
1Alper Çavuş-
2Ayşe Su Avcan-
3Ege Özkanİstanbul
4Anna YıldımKonya
5Hayati Karadereİstanbul
6Özge Balıkcı-
7Yasemen Adiyaman-
8Ahmet Şükrü Koçİstanbul
9Bengisu Özbahçe KoçakAnkara
10Burak Erbilekİstanbul
11Beren Nogay-
12İlayda Başkanİstanbul
13Oğuzhan Tuğberk AbakAydın
14Irmak ErdoğanAntalya
15Sevgi Kurtulmuş-
16Muzaffer ErdoğanKocaeli
17Yusuf ÇelikDenizli
18Sezer Çağatay-
19Betül Özer-
20Şenol SuatAnkara
21Pınar Maraz-
22Simge ÖzmenTekirdağ
23Mert Çelikİstanbul
24Şahin TekinTekirdağ
25Fatih Emirhan YenilmezKarabük
26Zeynep Çakarİstanbul
27Nermin BilgenAntalya
28Ege Gökçekİstanbul
29Emir Gökközİstanbul
30Fırat Urulİstanbul
31Egemen Canİstanbul
32Ebru Kayacanoğluİstanbul
33Efe KarabaşAmasya
34Nisa GürerGümüşhane
35Ninos TürkerMardin
36Muhammet Kutucu-
37Alihan Özdemir-
38Dilek Durusu ÇiftçiDenizli
39Miraç İnanİstanbul
40Onuralp Ulusoyİzmir
41Kübra Alçiçek-
42Senem KaramukluogluSivas
43Berk TezlerAnkara
44Salih Kaan Karataşİstanbul
45Yeliz OkalDenizli
46Barış GökAntalya
47Şükrü Ebrar Kılıçİstanbul
48Emre Davarcıİstanbul
49Alperen Çakıroğlu-
50Elif Eylül BaykalBursa
51Arzu Taşcıİstanbul
52Eren ÖzkalDenizli
53Bilgen Canpek-
54Alper Çavuşoğlu-
55Yakup Beyazdağİstanbul
56Arzu İmrağ-
57Can KaplanAnkara
58Kübra Selviİstanbul
59Elif Acaİstanbul
60

Başvuru tarihleri ve kampanya şartları

Bu kampanya MPİ'nin 18.06.2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-92318 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 20.08.2026 tarihinde yapılan çekilişe 2.347.605 katılım gerçekleşmiştir.

İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 10.09.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 25.09.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar.

Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Ata Express Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir.

İkramiye son teslim tarihi 31.10.2026'dır.

ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir.

Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

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