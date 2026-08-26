Tıkla Gelsin PS5 kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: Asil ve yedek talihliler belli oldu

Tıkla Gelsin PS5 Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Playstation 5 Slim Digital Edition (825 Gb SSD Oyun Konsolu + 2. PS5 Kol + PS5 Şarj İstasyonu) kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu.

Playstation 5 Slim Digital Edition (825 Gb SSD Oyun Konsolu + 2. PS5 Kol + PS5 Şarj İstasyonu) Asil Talihlileri:

Ad Soyad Şehir Duru Ada Boyaalıcı İstanbul Şafak Akgün Şevdar Gökalp / Diyarbakır Mehmet Ali Erduran İstanbul Şeyma Kişmir İstanbul Mehmet Taş Çankırı Serap Baştürk Denizli Ahmet Zahit Şeker İstanbul Berat Kıran Zonguldak İrem Özden Erzincan Murat Koç Doğan Efe / İstanbul Bekir Karatay Kayseri Hilal Kaçmaz İzmir Özge Yazıcı İstanbul Kenan Tutar Muğla Harun Yurtseven Dorna Okut / Aydın Mete Can Günay Muğla Maide Sarı Kübra Akdemir / Diyarbakır Nilüfer Çevik Yusuf Anıl Aydın Selen Tarlabölen Ankara Cennet Alaçam Ömer Faruk Özkan / Şanlıurfa Burak Enes Uysal Uşak Fethi Başer Ankara Hakan Duman Kayseri Hande Can Tekirdağ Betül Bilgi İstanbul Emin Kaya Ankara Nurhan Alemdar Bursa Gökdeniz Karatoprak Denizli Hilal Akyol Emir Yasin Boran / Adana Görkem Gümüştaş Ordu Nuh Çakır Kayseri Yusuf Turan İstanbul Orçun Yaman Hakan Çardak / İstanbul Ali Uysal İstanbul Adem Öner Antalya Bahadır Kaya Berat Yılmza Kübra Atasever İstanbul Hüsnü Türkoğlu Denizli Damla Günay Ankara Aykut Zeytun İstanbul Gülsüm Sevinç Çekmeköy Nursima Erdoğan İstanbul Solmaz Gül Özşen Kayseri Semra Cömert Denizli Aleyna Tekin Taner Akkan Hazal Gür Balıkesir Fatih Canbey İstanbul Meltem Aktas Muğla Berra Nur Balcı İstanbul Ayfer Özer İstanbul Alikağan Çakır Muğla Ronya Zin Mehmetoğlu Berfin Yazar / Mersin İpek Kara Bartın Nur Sait Akkuş Halime Barış Emre Ön İstanbul Doğuhan Avcıoğlu Rojhat Özdemir / Manisa

Playstation 5 Slim Digital Edition (825 Gb SSD Oyun Konsolu + 2. PS5 Kol + PS5 Şarj İstasyonu) Yedek Talihlileri:

Sıra No Ad Soyad Şehir 1 Alper Çavuş - 2 Ayşe Su Avcan - 3 Ege Özkan İstanbul 4 Anna Yıldım Konya 5 Hayati Karadere İstanbul 6 Özge Balıkcı - 7 Yasemen Adiyaman - 8 Ahmet Şükrü Koç İstanbul 9 Bengisu Özbahçe Koçak Ankara 10 Burak Erbilek İstanbul 11 Beren Nogay - 12 İlayda Başkan İstanbul 13 Oğuzhan Tuğberk Abak Aydın 14 Irmak Erdoğan Antalya 15 Sevgi Kurtulmuş - 16 Muzaffer Erdoğan Kocaeli 17 Yusuf Çelik Denizli 18 Sezer Çağatay - 19 Betül Özer - 20 Şenol Suat Ankara 21 Pınar Maraz - 22 Simge Özmen Tekirdağ 23 Mert Çelik İstanbul 24 Şahin Tekin Tekirdağ 25 Fatih Emirhan Yenilmez Karabük 26 Zeynep Çakar İstanbul 27 Nermin Bilgen Antalya 28 Ege Gökçek İstanbul 29 Emir Gökköz İstanbul 30 Fırat Urul İstanbul 31 Egemen Can İstanbul 32 Ebru Kayacanoğlu İstanbul 33 Efe Karabaş Amasya 34 Nisa Gürer Gümüşhane 35 Ninos Türker Mardin 36 Muhammet Kutucu - 37 Alihan Özdemir - 38 Dilek Durusu Çiftçi Denizli 39 Miraç İnan İstanbul 40 Onuralp Ulusoy İzmir 41 Kübra Alçiçek - 42 Senem Karamukluoglu Sivas 43 Berk Tezler Ankara 44 Salih Kaan Karataş İstanbul 45 Yeliz Okal Denizli 46 Barış Gök Antalya 47 Şükrü Ebrar Kılıç İstanbul 48 Emre Davarcı İstanbul 49 Alperen Çakıroğlu - 50 Elif Eylül Baykal Bursa 51 Arzu Taşcı İstanbul 52 Eren Özkal Denizli 53 Bilgen Canpek - 54 Alper Çavuşoğlu - 55 Yakup Beyazdağ İstanbul 56 Arzu İmrağ - 57 Can Kaplan Ankara 58 Kübra Selvi İstanbul 59 Elif Aca İstanbul 60

Başvuru tarihleri ve kampanya şartları

Bu kampanya MPİ'nin 18.06.2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-92318 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 20.08.2026 tarihinde yapılan çekilişe 2.347.605 katılım gerçekleşmiştir.

İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 10.09.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 25.09.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar.

Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Ata Express Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir.

İkramiye son teslim tarihi 31.10.2026'dır.

ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir.

Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

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