Bursa'da can pazarı: Boş arsaya savrulan otomobil takla attı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yol kenarındaki araziye savrulup takla atan otomobildeki 3'ü yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Bursa Nilüfer'deki İzmir Yolu Caddesi Beşevler mevkiinde saat 02.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.
İddiaya göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 JNE 30 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye savrulup takla attı.
Kazada Erol D., Mehmet D., Ainagül M., Meleke B. ve Bibinur Z. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Yaşam