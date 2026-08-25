Bursa'da can pazarı: Boş arsaya savrulan otomobil takla attı

İddiaya göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 JNE 30 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye savrulup takla attı.

Bursa Nilüfer'deki İzmir Yolu Caddesi Beşevler mevkiinde saat 02.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Bursa'da Nilüfer ilçesinde yol kenarındaki araziye savrulup takla atan otomobildeki 3'ü yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı (Haberin görselleri DHA'dan alındı)

Kazada Erol D., Mehmet D., Ainagül M., Meleke B. ve Bibinur Z. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.