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Bursa'da can pazarı: Boş arsaya savrulan otomobil takla attı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yol kenarındaki araziye savrulup takla atan otomobildeki 3'ü yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Bursa'da can pazarı: Boş arsaya savrulan otomobil takla attı

Bursa Nilüfer'deki İzmir Yolu Caddesi Beşevler mevkiinde saat 02.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 JNE 30 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye savrulup takla attı.

Video Oynatma İkonu Nilüfer'de otomobil araziye devrildi

Bursa'da Nilüfer ilçesinde yol kenarındaki araziye savrulup takla atan otomobildeki 3'ü yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı (Haberin görselleri DHA'dan alındı)Bursa'da Nilüfer ilçesinde yol kenarındaki araziye savrulup takla atan otomobildeki 3'ü yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı (Haberin görselleri DHA'dan alındı)

Kazada Erol D., Mehmet D., Ainagül M., Meleke B. ve Bibinur Z. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'da can pazarı: Boş arsaya savrulan otomobil takla attı-2

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bursa'da can pazarı: Boş arsaya savrulan otomobil takla attı-3

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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