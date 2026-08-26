Gaziosmanpaşa'da eski sevgili vahşeti! Katledilen Şerife Gezer'in son sözleri ortaya çıktı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da dehşet yaşandı. Şemsipaşa Mahallesinde meydana gelen olayda Hakan Sayacı (51), yaklaşık 10 yıl gönül ilişkisi yaşadığı ve 2 yıl önce ayrıldığı Şerife Gezer'in (41) yolda yürüdüğü sırada önünü kesti.

GÖĞSÜNDEN VE BOYNUNDAN VURDU

Sayacı, silahla ateş ederek Gezer'i göğsünden ve boynundan yaraladı. Bilinci kapalı halde özel hastaneye kaldırılan Gezer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinde 2 mermi kovanı buldu.

Şerife Gezer, Gaziosmanpaşa'da vahşice öldürüldü. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

BABASINI ARAYIP "BANA ZARAR VERECEK" DEDİ

Polis ekiplerinin bilgisine başvurduğu Şerife Gezer'in babası Ahmet Gezer'in ifadesinde "Kızım Şerife ile Hakan Sayacı yaklaşık 10 yıl gönül ilişkisi yaşadı. Yaklaşık 2 yıl önce ayrıldılar ancak Hakan Sayacı kızımın peşini bırakmıyordu. Bugün kızım beni arayıp 'Hakan önümü kesti, bana zarar verecek' dedi. Ardından kızımın yaralandığı bilgisini aldım. Olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirmiş olabilir" dediği öğrenildi.

KENDİSİNİ İŞ YERİNE KİLİTLEDİ

Diğer yandan polis ekipleri silahlı saldırının ardından çevredeki bir iş yerine girerek kendisini içeriye kapatan Hakan Sayacı ile müzakere başlattı.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken, Sayacı gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Emniyete götürülen Hakan Sayacı'nın "Kasten yaralama" suçundan 1 kaydı olduğu öğrenildi.

"BENİMLE KONUŞMAYINCA KENDİMİ KAYBETTİM"

Sayacı emniyette verdiği ifadesinde "10 yıllık birlikteliğin ardından ayrıldık. Daha sonra nişanlandığını öğrendim. O gün onu konuşmak için takip ettim. Benimle konuşmayıp kaçmaya başlayınca kendimi kaybettim. Silahla ateş ettim" dediği öğrenildi.

Soruşturmada Şerife Gezer'in 13 Ağustos'ta yolda karşılaşıp nişanlandığı için kavga ettiği Hakan Sayacı'dan şikayetçi olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da öğrenildi.

Emniyetteki ifadesinde ayakkabıcılık yaptığını belirten Hakan Sayacı, Şerife Gezer ile yaklaşık 10 yıl önce çalıştığı iş yerine yakın başka bir iş yerinde çalışırken tanıştığını söyledi. Aralarında duygusal bir ilişki yaşandığını anlatan Sayacı "10 yıl boyunca birlikte olduk. Aramız iyiydi; ancak daha sonra aramızda geçimsizlik başladı. Bu nedenle 2 yıl önce benden ayrıldı" dedi.

"NİŞANLANDIĞI İÇİN ONA ÇOK KIZGINDIM"

Sayacı şöyle devam etti:

"Yaklaşık 15 gün önce onunla tekrar karşılaştık. Nişanlandığı ve evleneceği için ona çok kızgındım. Bu nedenle aramızda sözlü tartışma yaşandı. Araya girenler kavganın büyümesini önledi. O benden şikayetçi oldu. Uzaklaştırma kararı aldırmak için karakola şikayette bulundu."

Olay günü yanına ruhsatsız silahını alarak Şerife Gezer'in evinin önüne gittiğini anlatan Hakan Sayacı "Bir süre evin önünde bekledim. Evden çıkınca takip ettim. Amacım uygun bir yer bulup konuşmaktı. Minibüse binince onun peşinden ben de bindim. Minibüste konuşmak istedim, ama beni tersleyerek araçtan indi. Ben de peşinden indim. Kaçmaya çalışıyordu. Takip ettim. Benimle konuşmadığı için çok sinirlendim, kendimi kaybettim." dediği öğrenildi.

"KENDİMİ ÖLDÜRMEK İSTEDİM YAPAMADIM"

Bir anlık öfkeyle cinayeti işlediğini söyleyen saldırgan, "Ona doğru rastgele ateş açtım. Daha sonra kendimi öldürmek için tabancayı başıma dayadım; ancak yapamadım. Polisler gelip beni ikna etti."dedi. Poliste işlemleri tamamlanan Hasan Sayacı adliyeye sevk edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bir diğer yandan Şerife Gezer için bugün cenaze töreni düzenlendi. Kumlu Çiftlik Camisinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Şerife Gezer, Karlıtepe Mezarlığında toprağa verildi.