Bursa'da kalp krizi geçiren sürücü park halindeki kamyona çarparak hayatını kaybetti
Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken kalp krizi geçiren kamyonet sürücüsü Tekin Çaldır, kontrolünü yitirdiği aracıyla park halindeki kamyona çarptı. Araçta sıkışarak ağır yaralanan ve kalbinin durduğu belirlenen 52 yaşındaki sürücü, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde direksiyonda kalp krizi geçirip, park halindeki kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü Tekin Çaldır (52), ağır yaralandı.
SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞARAK AĞIR YARALANDI
Kaza, saat 11.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2'nci Cadde'de meydana geldi. Tekin Çaldır, yönetimindeki geri dönüşüm kartonları yüklü 35 LAG 20 plakalı kamyonetle giderken kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında park halindeki kamyona çarptı. Kazada, Çaldır, araçta sıkışarak ağır yaralandı.
KALBİNİN DURDUĞU TESPİT EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Kalbinin durduğu belirlenen Tekin Çaldır, kalp masajı yapılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı. Tekin Çaldır, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.