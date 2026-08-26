Beyin küçülüyor burun büyüyor! Soğuk havada sıradışı değişim

Japonya'nın Hokkaido bölgesinde yaşayan uzun pençeli sivri fareler, sert kış koşullarına uyum sağlamak için sıra dışı bir dönüşüm geçiriyor. Araştırmaya göre bu küçük memelilerin kış aylarında beyin hacmi küçülürken burunları büyüyor.

Japonya’daki uzun pençeli sivri farelerin kışın burunları büyüyor. (Haberin fotoğrafları AA'dan ve Sergey Stefanov'dan alınmıştır.) BEYİN KÜÇÜLÜYOR, BURUN BÜYÜYOR Smithsonian Magazine'de yer alan habere göre bilim dünyasında Dehnel fenomeni olarak bilinen bu adaptasyonda bazı küçük memelilerin beyinleri ve vücutlarının çeşitli bölümleri kışın küçülüyor, ilkbaharda ise yeniden büyüyor. Uzun pençeli sivri farelerde yapılan incelemeler ise bu sürece burundaki belirgin büyümenin eşlik ettiğini ortaya koydu.