Rize'de sürücüler, trafikte yol verme tartışması çıkması üzerine otomobillerinden inerek bir bisiklet sürücüsüne saldırdı. Olay anı, mağdurun kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Dün saat 17.00 sıralarında Rize Gündoğdu Mahallesi Menderes Bulvarı'nda meydana gelen olayda, sağa dönmek isteyen 53 AAL 697 plakalı otomobilin sürücüsü D.A. ile bir bisikletli arasında yol verme tartışması çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından otomobilden inen D.A. ve yanındaki A.A., bisiklet sürücüsüne tekme atarak saldırdı.

D.A. ve yanındaki A.A., bisiklet sürücüsüne tekme atarak saldırdı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

Sağa dönmek isteyen 53 AAL 697 plakalı otomobilin sürücüsü D.A. ile bir bisikletli arasında yol verme tartışması çıktı.

O ANLAR KASK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Taraflar arasında arbede çıkarken, saldırıya uğrayan bisikletliyi çevredekilerin müdahalesi kurtardı. O anlar, bisikletlinin kask kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde bisiklet sürücüsünün, karşı yönden gelen otomobil sürücüsüne 'Dayı ne yapıyorsun burası tek yön' dediği, ardından sağa yanaşan araçtan inen 2 kişinin, bisikletliye tekme ve yumruk atarak saldırması, çevredekilerin de araya girdiği anlar yer aldı.