Rize'de yol verme tartışması kask kamerasına yansıdı: Saldırganlara 180'er bin lira ceza kesildi
Rize'de otomobil sürücüsü ile bisikletli arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü; kask kamerasına yansıyan saldırının ardından iki şüpheliye ayrı ayrı 180'er bin lira para cezası uygulanırken, sürücünün ehliyetine el konuldu ve aracı trafikten menedildi.
Rize'de sürücüler, trafikte yol verme tartışması çıkması üzerine otomobillerinden inerek bir bisiklet sürücüsüne saldırdı. Olay anı, mağdurun kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
OTOMOBİL İLE BİSİKLETLİ ARASINDA YOL VERME TARTIŞMASI ÇIKTI
Dün saat 17.00 sıralarında Rize Gündoğdu Mahallesi Menderes Bulvarı'nda meydana gelen olayda, sağa dönmek isteyen 53 AAL 697 plakalı otomobilin sürücüsü D.A. ile bir bisikletli arasında yol verme tartışması çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından otomobilden inen D.A. ve yanındaki A.A., bisiklet sürücüsüne tekme atarak saldırdı.
O ANLAR KASK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ
Taraflar arasında arbede çıkarken, saldırıya uğrayan bisikletliyi çevredekilerin müdahalesi kurtardı. O anlar, bisikletlinin kask kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde bisiklet sürücüsünün, karşı yönden gelen otomobil sürücüsüne 'Dayı ne yapıyorsun burası tek yön' dediği, ardından sağa yanaşan araçtan inen 2 kişinin, bisikletliye tekme ve yumruk atarak saldırması, çevredekilerin de araya girdiği anlar yer aldı.
İKİ SÜRÜCÜYE DE 180'ER BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Olayın ardından Rize İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda otomobil sürücüsü D.A.'nın ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, aracı da 60 gün süreyle trafikten menedildi. Öte yandan D.A. ve beraberindeki A.A.'ya ayrı ayrı 180'er bin lira para cezası kesildi.