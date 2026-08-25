İstanbul'da internet sitelerinde uygun fiyatlı daire satışı vaadiyle ilan vererek vatandaşlardan kapora alan ve çok sayıda kişiyi mağdur eden 13 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı. 13 şüphelinin, 30 farklı olayda 30 kişiyi yaklaşık 25 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin mağdurları tehdit ederek şikayetlerini geri çekmelerini istediği belirlenirken, soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına ve banka hesaplarına tedbir konuldu.

ÇOK SAYIDA KİŞİYİ MAĞDUR ETTİKLERİ BELİRLENDİ İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma başlatmıştı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin başta Esenyurt olmak üzere çeşitli internet sitelerinde uygun fiyatlı daire satışı vaadiyle ilan verdikleri, vatandaşlardan kapora aldıkları ve bu yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri belirlenmişti. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 25 Ağustos'ta İstanbul merkezli olmak üzere Sinop ve Giresun'un da bulunduğu 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin devamı için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

30 kişiyi mağdur ettikleri, yaklaşık 25 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.

SORUŞTURMADA YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce yürütülen soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin aile şirketi şeklinde hareket ettikleri, internet sitesine sahte ilan vererek müşteri çektikleri, ardından müşterilerden kapora aldıkları ve çeşitli bahanelerle mağdurları oyaladıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin 30 farklı eyleme karıştıkları, bu eylemlerde 30 kişiyi mağdur ettikleri ve yaklaşık 25 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü, mağdur sayısının ve dolandırıcılık miktarının artabileceği değerlendirildi. Öte yandan şüphelilerden Erkan G.'nin 29, Bayram G.'nin 10, Mahmut G.'nin 7, Erdem G.'nin 5, Barış S.'nin 22 ve Faruk P.'nin 15 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin mal varlıklarına yönelik yapılan incelemelerde ise 13 tarla, 3 ev, 3 arsa, 1 fındık bahçesi, 1 bahçe, 1 ahşap ev ve arsa ile 1 ahşap samanlık ve bahçe olmak üzere toplam 23 taşınmaz ile 6 aracın bulunduğu tespit edildi. Söz konusu taşınmaz ve araçlara tedbir konulurken, şüphelilerin banka hesaplarına da tedbir uygulandığı öğrenildi.