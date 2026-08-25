Çekmeköy'de kadına şiddet! Karısını öldüresiye döven koca tutuklandı

İstanbul Çekmeköy'de 22 Ağustos günü korkunç anlar yaşandı. S.N.A. (30) ile eşi U.A. (35) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.A.'nın eşini darbettiği, ardından tehdit ve hakarette bulunduğu belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, U.A.'yı gözaltına aldı.

TARTIŞMA ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çiftin zaman zaman ailevi geçimsizlik yaşadığı, ayrılık aşamasına geldikleri daha sonra yeniden barıştıkları tespit edildi. Aynı gün çift arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine olayın meydana geldiği öğrenildi.

Çekmeköy'de eşini darbeden saldırgan tutuklandı. (Fotoğraflar: DHA)

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.A., 22 Ağustos'ta kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından adli makamlara sevk edildi. U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi