Eskişehir'de şoke eden olay! Kız çocuğunun ağrıyan kulağından kene çıktı

Yaz aylarında artışa geçen kene vakaları tedirginliğe yol açıyor. Eskişehir'de 5 yaşındaki kız çocuğu kulak ağrısı nedeniyle hastaneye götürüldü.

KULAĞINDAN KENE ÇIKTI

Burada yapılan kontrollerde, çocuğun sağ kulağının dış kulak yolu yüzeyine yapışmış halde kene tespit edildi.

Eskişehir’de 5 yaşındaki çocuğun kulağından kene çıkarıldı

Op. Dr. Faruk Özkırış tarafından gerçekleştirilen operasyonla kene yapıştığı yerden çıkarıldı.Kenenin uzun süre kulak yolunda yapışık kalması nedeniyle zaman zaman kanamaya yol açtığı, çocuğun ise operasyonun ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Eskişehir'de kız çocuğunun kulağına kene yapıştı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

"KENELER DIŞ KULAK YOLUNA GİREBİLİYOR"

Hastanın sağ kulağında böcek şeklinde yabancı bir cisim fark ettiğini belirten Özkırış, şunları ifade etti:

"Bu cismi çıkarttığımızda kene olarak gördük. Derhal gerekli müdahaleleri yaptık, keneyi çıkarttık. Hastamızın tedavisini yaptık. Özellikle yaz aylarında piknik yerlerine giden insanlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar var. Özellikle çocuk yaş grubu otluk veya piknik alanlarında oynarken yerlerde bulunan bu keneler çocukların vücutlarına yapışabiliyor, dış kulak yoluna girebiliyor. Kulak ağrısı yaşayan çocukları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek, kulak burun boğaz uzmanına göstermek uygun olacaktır."