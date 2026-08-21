Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu? İşte Diyanet ve İslam’a göre hükmü

Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın zorunlu olmadığını belirten Dr. Hüseyin Kayapınar, bu geceye özel olarak belirlenmiş bir sünnet oruç bulunmadığını ifade etti. Kayapınar, isteyenlerin Allah rızası için nafile oruç tutabileceğini, tutmayanların ise herhangi bir günah veya dini sorumlulukla karşı karşıya kalmayacağını söyledi. Peki Mevlid Kandili'nde ne oldu? İşte faziletleri…

Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) dünyaya teşrifini anmak için idrak edilen mübarek gecelerden biridir. (Görsel: Takvim foto arşivi)

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Mevlid Kandili münasebetiyle özel olarak tutulması gereken bir oruç bulunmamaktadır. Mevlid gecesi, Miraç Gecesi veya Regaib Gecesi gibi kandil gecelerine mahsus, farz, vacip ya da sünnet olarak belirlenmiş bir oruç yoktur.

VAV TV'de katıldığı programda konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Hüseyin Kayapınar, kandil gecelerinde oruç tutulamayacağı şeklinde bir hüküm bulunmadığını da belirtti.

Kayapınar, "Kandillerde oruç tutulmaz" demenin doğru olmadığını, kişinin dilediği zaman Allah rızası için nafile oruç tutabileceğini ifade etti. Ancak kandil gecesine özel bir sünnet olduğu düşüncesiyle oruç tutulmasının doğru olmayacağını vurguladı.

Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu?

Dr. Hüseyin Kayapınar, kandillerde oruç tutulamayacağı yönünde bir hüküm bulunmadığını belirtiyor.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN TAVSİYE ETTİĞİ NAFİLE ORUÇLAR

Hz. Peygamber'in (sav), Ramazan ayı dışında da bazı günlerde oruç tutulmasını tavsiye ettiği biliniyor.

Bunların başında Şevval ayında tutulan altı gün orucu geliyor. Ramazan Bayramı'nın ardından Şevval ayında altı gün oruç tutmak, hadislerde teşvik edilmiştir.

Bunun yanında Muharrem ayının 9 ve 10. günleri veya 10 ve 11. günlerinde oruç tutulması tavsiye edilmiştir.

Zilhicce'nin ilk dokuz günü, özellikle de Arefe günü, nafile oruç açısından faziletli kabul edilen günler arasındadır. Ancak hac ibadetini yerine getirenlerin Arefe günü oruç tutması konusunda farklı bir durum söz konusudur.

Hz. Peygamber'in ayrıca pazartesi ve perşembe günleri oruç tuttuğu ve bu günlerde oruç tutulmasını teşvik ettiği rivayet edilmiştir.

Bir diğer sünnet olan uygulama ise Eyyâm-ı Bîd olarak bilinen hicrî ayların 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutmaktır.

Mevlid Kandili’nde dua, ibadet, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve hayır işleriyle meşgul olunabilir.

KANDİLDE ORUÇ TUTMAK SEVAP MIDIR?

Kandil günlerinde oruç tutmak haram veya yasak değildir. Kişi Allah rızası için nafile oruç tutabilir ve yaptığı ibadetin sevabını umabilir.

Ancak burada önemli olan nokta, Mevlid Kandili'ne mahsus özel bir sünnet oruç bulunduğu inancına kapılmamaktır.

Dr. Hüseyin Kayapınar'ın ifadesiyle, Mevlid, Miraç veya Regaib gecelerinde oruç tutmak farz, vacip veya sünnet değildir. Buna karşılık kişinin Allah için nafile ibadet yapmak amacıyla oruç tutmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

Dolayısıyla kandil münasebetiyle oruç tutan kişi ibadet etmiş olur; ancak "Bu gece mutlaka oruç tutulmalıdır" şeklinde dini bir zorunluluk bulunmaz.

Peygamber Efendimizin (SAV) hayatını ve güzel ahlakını yeniden hatırlamak, Mevlid Kandili’nin manevi atmosferini anlamaya katkı sağlar.

KANDİLDE ORUÇ TUTMAYAN GÜNAHA GİRER Mİ?

Hayır. Mevlid Kandili'nde oruç tutmayan kişi herhangi bir dini görevi terk etmiş sayılmaz.

Kandil gecesine özel bir oruç farz veya vacip olmadığı gibi, sünnet olarak da belirlenmediğinden, oruç tutmayan kişinin kınanması, ayıplanması veya günaha girmiş kabul edilmesi söz konusu değildir.

Kandil orucu ile Peygamber Efendimizin (SAV) tavsiye ettiği sünnet oruçlar birbirinden ayrılmalıdır.

ORUÇ TUTULMASI YASAK OLAN GÜNLER

İslam'da nafile oruç tutulabilecek pek çok gün bulunmakla birlikte, bazı günlerde oruç tutmak yasaktır.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü oruç tutulmaz.

Ayrıca Kurban Bayramı'nın dört günü, yani bayramın birinci günü ile teşrik günlerinde oruç tutulmaz.

Bunların dışındaki günlerde ise kişinin durumuna ve niyetine göre nafile oruç tutması mümkündür.

Eyyâm-ı Bîd olarak bilinen hicrî ayların 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutulması tavsiye edilmiştir.

KANDİL ORUCU İLE SÜNNET ORUCU BİRBİRİNDEN AYRILMALI

Özetle, Mevlid Kandili'nde oruç tutmak zorunlu değildir. Kandil gecesine özel olarak belirlenmiş bir sünnet oruç da bulunmamaktadır.

Bununla birlikte kişi Allah rızası için nafile oruç tutabilir. Tutarsa sevap kazanmayı umar; tutmadığında ise herhangi bir günah işlemiş veya dini bir görevi ihmal etmiş olmaz.

Hz. Peygamber'in tavsiye ettiği nafile oruçlar arasında ise Şevval'in altı günü, Muharrem'in 9-10 veya 10-11. günleri, Zilhicce'nin ilk günleri, pazartesi ve perşembe günleri ile Eyyâm-ı Bîd'in 13, 14 ve 15. günleri öne çıkmaktadır.

Mevlid Kandili, ihtiyaç sahiplerini gözetmek ve yardımlaşma duygusunu güçlendirmek için de güzel bir vesiledir.

MEVLİD KANDİLİ'NİN FAZİLETİ NEDİR?

Mevlid Kandili, Müslümanlar için dini ve manevi açıdan önemli bir gecedir. Bu mübarek geceyi dua, ibadet, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hayır işleriyle değerlendirmek, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğumunu anmak ve onun örnek hayatını yeniden hatırlamak açısından önemli bir fırsattır.

Manevi yenilenme Mevlid Kandili, manevi bir yenilenme ve ruhsal temizlenme için önemli bir fırsat sunar. Bu gecede inananların günahlardan uzaklaşmaya, tövbe etmeye ve daha iyi bir Müslüman olma gayreti göstermeye yönelmesi, imanlarını ve kulluk şuurunu güçlendirmelerine vesile olabilir. Peygamber sevgisini pekiştirme Mevlid Kandili, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in (SAV) doğumunu anma ve Resulullah'a (SAV) duyulan sevgiyi pekiştirme vesilesidir. Peygamber Efendimizin (SAV) hayatını, güzel ahlakını ve sünnetini daha yakından tanımak bu gecenin manevi atmosferini anlamak açısından önem taşır. Allah'a itaat etmenin yolu Peygamberimize tabi olmaktan geçer. Rabbimizin sevgisine mazhar olmak ise Efendimize itaat etmekle mümkündür. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Al-i İmran Suresinde Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Habibim! De ki: Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin." Dua ve ibadet Mevlid Kandili'nde dua etmek, ibadetle meşgul olmak, günahlardan tövbe etmek ve Cenab-ı Hak'tan rahmet dilemek önemli bir fırsat olarak görülür. Müslümanlar bu geceyi Allah'a yönelerek, dua ve zikirle değerlendirebilir. Peygamber Efendimize (SAV) gösterebileceğimiz en büyük saygı, O'nun (SAV) izinden gitmek ve hayatını kendimize örnek almaktır. Çünkü Resulullah (SAV), Müslümanlar için en güzel örnektir. Yüce Allah (CC) Ahzâb suresinin 21. ayetinde şöyle buyurur: "Andolsun, Allah'ın Resûlü'nde sizin için; Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır." (Ahzâb Sûresi 21. Ayet) İyilik ve sadaka Mevlid Kandili, yardımlaşma ve dayanışmanın hatırlanması için de önemli bir vesiledir. Bu mübarek gecede ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, sadaka vermek, gönül almak ve hayır işlerinde bulunmak Müslümanların değerlendirebileceği güzel ameller arasında yer alır. Kur'an-ı Kerim okumak Mevlid Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okumak ve Peygamber Efendimizin (SAV) hayatı hakkında daha fazla bilgi edinmek de gecenin manevi atmosferini değerlendirmek açısından önemlidir. Hz. Âişe (ra) şöyle söylerdi: "Nebiyy-i Muhterem'in (sav) ahlâkı Kur'an idi. (Müslim, Müsâfirîn 139) Allah Resûlü (SAV) olmadan İslam anlaşılamaz, yaşanamaz. Bu nedenle Mevlid Kandili, yalnızca Peygamber Efendimizin (SAV) dünyaya teşrifini anmakla kalmayıp, onun güzel ahlakını, sünnetini ve İslam'ı yaşama biçimini yeniden hatırlamak için de önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

Kaynak: Bu haberde yer alan bilgiler VAV TV ve Fikriyat.com kaynaklarından derlenmiştir.