Antalya'da haber alınamayan anne ve kızı ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde panik anları yaşandı. Yeşilbahçe Mahallesindeki bir sitede meydana gelen olayda Ayten Harputlugil (93) ile kızı Nilgün Harputlugil'den (73) haber alamayan yakınları, 5'inci kattaki daireye çıktı.

Kapının açılmaması üzerine polise ihbarda bulunuldu. İhbarla siteye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Harputlugil'in kardeşlerinin talebi üzerine çilingir çağrıldı.

ANNE VE KIZI ÖLÜ BULUNDU

Çilingirin kapıyı açmasıyla eve giren polis ve sağlık ekipleri Ayten Harputlugil ile kızı Nilgün, odalarındaki yataklarda hareketsiz buldu. İncelemede, anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'da anne ve kızı yataklarında ölü bulundu. (Fotoğraf: DHA)

Ölen anne- kızın cansız bedenleri, Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Diğer yandan komşularının, en son 10 gün önce anne ve kızıyla görüştüğü öğrenildi.