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Kocaeli Darıca'da peş peşe bulundu: 1 saat içinde 2 kadın ve 1 erkeğin cansız bedeni denizden çıkarıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaklaşık 1 saat arayla 3 kişinin cansız bedeni denizde bulundu. Önce kıyafetleri üzerlerinde bulunan 2 kadın sudan çıkarıldı, ardından aynı bölgede bir erkeğin cansız bedeni kıyıya vurdu. Kimliklerin ve kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Kocaeli Darıca'da peş peşe bulundu: 1 saat içinde 2 kadın ve 1 erkeğin cansız bedeni denizden çıkarıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaklaşık 1 saat içinde 2 kadın ve 1 erkeğin cansız bedeni denizde bulundu. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişinin kesin ölüm nedenlerinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeni Mahallesi Darıca Sahili'nde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli Darıca'da peş peşe bulundu: 1 saat içinde 2 kadın ve 1 erkeğin cansız bedeni denizden çıkarıldı-2

Ekipler, denizde kıyafetleri üzerlerinde bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kadının cansız bedenini sudan çıkardı.

Kocaeli Darıca'da peş peşe bulundu: 1 saat içinde 2 kadın ve 1 erkeğin cansız bedeni denizden çıkarıldı-3

1 SAAT SONRA BİR CANSIZ BEDEN DAHA BULUNDU

İlk olaydan yaklaşık 1 saat sonra, saat 16.00 sıralarında aynı bölgede bu kez bir erkeğin cansız bedeni kıyıya vurdu. Üzerinde kıyafetleri bulunan erkeğin üzerinden de kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Kocaeli Darıca'da peş peşe bulundu: 1 saat içinde 2 kadın ve 1 erkeğin cansız bedeni denizden çıkarıldı-4

KİMLİKLERİ VE ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

2 kadın ve 1 erkeğin cansız bedenleri, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kocaeli Darıca'da peş peşe bulundu: 1 saat içinde 2 kadın ve 1 erkeğin cansız bedeni denizden çıkarıldı-6 Kocaeli Darıca'da peş peşe bulundu: 1 saat içinde 2 kadın ve 1 erkeğin cansız bedeni denizden çıkarıldı-7 Kocaeli Darıca'da peş peşe bulundu: 1 saat içinde 2 kadın ve 1 erkeğin cansız bedeni denizden çıkarıldı-8
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