Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaklaşık 1 saat içinde 2 kadın ve 1 erkeğin cansız bedeni denizde bulundu. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişinin kesin ölüm nedenlerinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Ekipler, denizde kıyafetleri üzerlerinde bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kadının cansız bedenini sudan çıkardı.

1 SAAT SONRA BİR CANSIZ BEDEN DAHA BULUNDU

İlk olaydan yaklaşık 1 saat sonra, saat 16.00 sıralarında aynı bölgede bu kez bir erkeğin cansız bedeni kıyıya vurdu. Üzerinde kıyafetleri bulunan erkeğin üzerinden de kimlik çıkmadığı öğrenildi.